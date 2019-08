Hauptzollamt Aachen

Am 1. August 2019 haben 34 Nachwuchskräfte Ihre Ausbildung beim Zoll in Aachen begonnen. Der stellvertretende Leiter des Hauptzollamts Aachen, Volker Müller, vereidigte die neuen Kolleginnen und Kollegen in einer feierlichen Zeremonie und ernannte sie zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf. Er wünschte ihnen viel Erfolg, Freude und Schaffenskraft für den neuen Lebensabschnitt. Die Nachwuchskräfte absolvieren nun eine zweijährige Ausbildung bzw. ein dreijähriges duales Studium. Die praktischen Ausbildungsabschnitte mit ihren vielschichtigen und abwechslungsreichen Inhalten werden im Bezirk des Hauptzollamts Aachen vermittelt. Die theoretische Ausbildung für den mittleren Dienst findet an der Zollschule in Plessow statt. Die Nachwuchskräfte des gehobenen Dienstes studieren an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Finanzen - in Münster.

Zusatzinfo Bundesweit arbeiten fast 40.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Zolls. Das Aufgabenspektrum des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jeder Einzelne nach seinen individuellen Stärken und Neigungen ein-gesetzt und gefördert werden kann. Für eine Einstellung zum 1. August 2020 können sich Interessierte noch bis zum 30. September 2019 bewerben. Wer Interesse an der Informationstechnik hat, kann sich für den dreijährigen dualen Studiengang "Verwaltungsinformatik" bewerben. Die nächsten freien Plätze werden zum 1. August 2020 vergeben; Bewerbungsschluss ist am 01. Oktober 2019. Ausführliche Informationen zu Einstellungsvoraussetzungen, Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie Ausbildungsverlauf finden Sie unter www.zoll.de in der Rubrik "Beruf und Karriere".

