HZA-AC: Hauptzollamt Aachen - Positive Jahresbilanz 2018  356 Millionen Euro Steuereinnahmen  61 Millionen Euro beigetriebene Beträge  7.340 eingeleitete Strafverfahren

"Die Bilanz für das Jahr 2018 ist sehr erfreulich" so Mario Lambertz, Leiter des Hauptzollamts Aachen. Die 450 Beschäftigten des Hauptzollamtes Aachen zeigten im abgelaufenen Kalenderjahr ein hohes Maß an Engagement und Einsatzbereitschaft. Dadurch erzielten sie für das Hauptzollamt Aachen ausgesprochen gute Arbeitsergebnisse und leisteten einen ordentlichen Beitrag zur Finanzierung des Bun-deshaushaltes. Insgesamt vereinnahmte der Zoll bundesweit 135 Milliarden Euro - beinahe die Hälfte der Steuereinnahmen des Bundes. Diese Einnahmen sichern die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates und ermöglichen wichtige Zukunftsinvestitionen in Bildung, Familie, Forschung und Infrastruktur.

Warenabfertigung und Abgabenerhebung Das Hauptzollamt Aachen und seine Zollämter nahmen in 2018 an Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchsteuern und sonstigen Abgaben 356 Millionen Euro ein. 32 Millionen Euro an Zoll-Euro wurden erhoben und dem Haushalt der Europäischen Union zugeführt. Spitzenreiter bei den nationalen Abgaben waren die Einfuhrumsatzsteuer mit 171 Millionen Euro, gefolgt von der Stromsteuer mit 91 Millionen Euro und der Energiesteuer mit 65 Millionen Euro. Insgesamt fertigten die Zollämter in Aachen, Düren und Heinsberg 311.300 Sendungen mit 1,2 Millionen Positionen im grenzüberschreitenden Warenverkehr zur Ein- und Ausfuhr ab. Diese Zahlen beinhalten Abfertigungen im gewerblichen Güterverkehr und im privaten Warenverkehr. Im Einfuhrbereich wurden 26.500 Paketsendungen für Privatpersonen abgefertigt. Einige importierte Waren konnten aufgrund von Verboten und Beschränkungen nicht an die Empfänger ausgehändigt werden; z.B. wegen Markenrechtsverletzungen, Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das Waffengesetz. Der Kampf gegen Marken- und Produktpiraterie wird zunehmend wichtiger. Schätzungen gehen davon aus, dass durch Produktpiraterie allein in Deutschland Zehntausende Arbeitsplätze gefährdet sind. Der Zoll unterstützt die Unternehmen bei der Verteidigung dieser gewerblichen Schutzrechte und hilft, den Handel mit Plagiaten einzudämmen. Bei einer gewerblichen Einfuhrsendung wurden 600 Deckenleuchten aufgrund von Mängeln in der Produktsicherheit (fehlende CE-Kennzeichnung und nicht vorhandene Schutzabdeckungen) beschlagnahmt. Dies unterstreicht die wichtige Rolle des Zolls beim Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist, denn er zieht Waren aus dem Verkehr, die nicht den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen und zudem vielleicht auch gesundheitsgefährdend sind. 25.500 gewerbliche Ausfuhren gingen in Embargoländer, überwiegend in den Iran, die Ukraine und Russland. Exportiert wurden u.a. medizinische Produkte, Klimageräte, Süßwaren, gebrauchte Fahrzeuge und Verpackungsmittel.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit Die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung war auch im Jahr 2018 eine wichtige Aufgabe des Zolls. "Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt", so die Pressesprecherin des Hauptzollamts Aachen. "Wer schwarz arbeitet oder illegal Personen beschäftigt, zahlt weder Steuern noch Sozialabgaben. So werden Arbeitsplätze vernichtet und das Sozialversicherungssystem ausgehöhlt." Durch regelmäßige Prüfungen in allen Branchen, insbesondere in den für Schwarz-arbeit besonders anfälligen Branchen kontrollierten die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Aachen, ob Steuern und Abgaben wie Sozialversicherungsbeiträge korrekt gezahlt wurden. Auch die Einhaltung des Mindestlohnes wurde regelmäßig geprüft.

Die Finanzermittlerinnen und -ermittler befragten 3.067 Personen an ihren Arbeitsstellen und prüften bei 841 Arbeitgebern die Geschäftsunterlagen. Insgesamt leitete der Arbeitsbereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit 2.194 Strafverfahren sowie 833 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Gerichte verhängten Freiheitsstrafen von insgesamt fast 70 Jahren sowie Geldstrafen von mehr als 530.000 Euro.

Strafsachen- und Bußgeldstelle Die Beschäftigten der Strafsachen- und Bußgeldstelle des Hauptzollamtes Aachen bearbeiten unter anderem Verstöße gegen das Außenwirtschafts- und Markordnungsrecht sowie gegen zollrechtliche und steuerliche Bestimmungen. Im Jahr 2018 leiteten sie insgesamt 5.146 Straf- und 277 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Summe der verhängten Bußgelder betrug 1.790.000 Euro.

Kontrollen Die Kontrolleinheit Verkehrswege ist für die Bekämpfung des Schmuggels zuständig. Ihre Beschäftigten sind im grenznahen Raum zu den Niederlanden und Belgien rund um die Uhr im Einsatz. Sie kontrollieren den Personen- und Warenverkehr und stellen sicher, dass die Zollvorschriften eingehalten und Verbote und Beschränkungen beachtet werden. Im Jahr 2018 überprüften sie 1.719 LKW und Kleintransporter, 1.627 PKW, 94 Busse und 31 Personenzüge - in der Summe 3.485 Objekte - sowie 5.107 Personen. Sie leiteten 489 Strafverfahren gegen Personen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz ein und nahmen 39 Personen fest. In 228 Fällen beschlagnahmten die Zöllnerinnen und Zöllner Betäubungsmittel, da-runter 13 kg Marihuana und 2,5 kg Heroin und Kokain. Daneben stellten sie 12 Waffen sicher und zogen 1.663 kg Wasserpfeifentabak aus dem Verkehr.

Vollstreckung Bundesweit gibt es 22 Vollstreckungsstellen; im Hauptzollamt Aachen sind in diesem Arbeitsbereich 120 Beschäftigte tätig. Neben den zolleigenen Forderungen treibt der Zoll auch Forderungen von bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechts bei, u.a. für die Bundesagentur für Arbeit, für Ersatz- und Be-triebskrankenkassen sowie für Berufsgenossenschaften. Im Jahr 2018 bearbeitete die Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Aachen insge-samt 268.250 Vollstreckungsersuchen, davon 204.258 für andere Gläubiger. Die Beitreibungssumme betrug insgesamt 61,12 Millionen Euro.

Ausbildung Das Hauptzollamt Aachen bietet zum 1. August 2020 Ausbildungsplätze für den mittleren und gehobenen Dienst - Bewerbungen können bis zum 30. September 2019 abgegeben werden. Weitere Informationen sind auf www.talent-im-einsatz.de und www.zoll.de eingestellt. Jugendliche können sich hier über die vielseitigen Jobmöglichkeiten mit Verantwortungspotenzial in der Zollverwaltung und die Verdienstmöglichkeiten informieren.

