HZA-AC: 200 Jahre Zoll in der Region Jahreskonzert der Zollkapelle Aachen

Am 18. Mai 2019 findet um 18.00 Uhr im Eurogress Aachen das diesjährige Benefizkonzert der Zollkapelle Aachen statt. Anlässlich der 200-Jahrfeier des Zolls in Aachen präsentiert die Zollkapelle Aachen ein ganz außergewöhnliches Konzert zu Gunsten der Notfallseelsorge Aachen, dass die "gute alte Zeit" mit den "Modern Times" verbindet. Der Eintritt ist frei, stattdessen wird am Konzertabend um eine Spende gebeten. Bereits ab 14.30 Uhr veranstaltet das Hauptzollamt Aachen rund um den Eurogress einen bunten Nachmittag, u.a. mit Hundevorführungen, Kinderschminken, Fotoaktion und Besichtigung von Einsatzfahrzeugen. Darüber hinaus gibt es im Eurogress zu dem Themenfeld "200 Jahre Zoll in Aachen" einen Gastvortrag von Dr. Müller (Stadtarchiv Aachen) sowie eine Foto-Ausstellung im Foyer.

