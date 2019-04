Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Personalversammlung des Hauptzollamts Aachen und den Zollämtern in Aachen, Düren und Heinsberg

Aachen (ots)

Das Hauptzollamt Aachen und die Zollämter in Aachen, Düren und Heinsberg sind am Donnerstag, den 11. April 2019, wegen einer Personalversammlung der Beschäftigten nur eingeschränkt geöffnet. Es wird gebeten, an diesem Tage in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr von Telefonanrufen und persönlichen Vorsprachen abzusehen.

