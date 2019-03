Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Hauptzollamt Aachen informiert bei der EUREGIO Wirtschaftsschau

Aachen (ots)

Das Hauptzollamt Aachen informiert in Halle 3, Stand 13 der EUREGIO Wirtschaftsschau über die Aufgaben des Zolls, unter anderem über die Marken- und Produktpiraterie und den Artenschutz sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Darüber hinaus werden auch die Ausbildungsangebote in der Zollverwaltung vor-gestellt. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt der Zollkapelle Aachen am Freitag, den 22. März 2019, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Aachen

Pressesprecherin

Elke Willsch

Telefon: 0241-94325-1630

E-Mail: presse.hza-aachen@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell