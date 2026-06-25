Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: ZOLL öffnet in Rostock seine Türen ./. Einladung zum "Tag der offenen Tür" am 4. Juli 2026

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Stralsund (ots)

Am 4. Juli 2026 öffnet der ZOLL in Rostock seine Türen. Unter dem Motto "Wir sind der Zoll" laden der Campus Rostock der Hochschule des Bundes Fachbereich Finanzen und das Hauptzollamt Stralsund zwischen 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr in die Möllner Straße 10 in 18109 Rostock zu einem "Tag der offenen Tür" ein. Von A wie Artenschutz, über F wie Finanzkontrolle Schwarzarbeit, P wie Produktpiraterie, S wie Steuern bis Z wie Zollamt können Besucherinnen und Besucher den ZOLL in seiner Aufgabenvielfalt erleben. Neben der Präsentation von Einsatzfahrzeugen und zahlreichen sichergestellten Objekten werden den Gästen durch spielerische Mitmachaktionen an den Informationsständen Einblicke in die Arbeit des Zolls vermittelt. Spannende Vorführungen, bei denen Zollhunde ihr feines Näschen beweisen, die Präsentation der einsatzorientierten Selbstverteidigung oder auch die Simulation einer Fahrzeugkontrolle sind ebenfalls Bestandteil des "Tages der offenen Tür". Mit einer Kinderaktionsfläche, bei der gespielt, gemalt und gebastelt werden darf, kommen auch die jüngeren Gäste voll auf Ihre Kosten. Studierende der Hochschule des Bundes - Fachbereich Finanzen bieten halbstündlich Führungen durch die Hochschule an. Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit im Großen Lehrsaal an einer "gläsernen Vorlesung" teilzunehmen. Sollte danach bei dem einen oder anderen das Interesse an einer Ausbildung oder einem Studium beim Zoll geweckt worden sein, haben Gäste die Möglichkeit sich am Karrierestand im Audimax im persönlichen Gespräch über die vielfältigen Aufgaben des Zolls zu informieren. Informationen rund um den Campus, nachhaltiges Bauen und die Integration des Campus in den Stadtteil erhalten Architekturinteressierte ebenfalls im Großen Lehrsaal. Ein Besuch des Campus Rostock der Hochschule des Bundes bietet die Gelegenheit einen Blick hinter die Kulissen des Zolls zu werfen.

Veranstaltungsdaten kompakt:

Wer: Der ZOLL in Mecklenburg-Vorpommern Wo: Campus Rostock der Hochschule des Bundes - Fachbereich Finanzen, Möllner Straße 10 in 18109 Rostock Wann: 4. Juli 2026 in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr

Zusatzinformation:

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Zolls in der Bundesrepublik lädt der Zoll bundesweit zu zahlreichen regionalen Veranstaltungen unter dem Motto "Wir sind der Zoll" ein um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, den ZOLL hautnah zu erleben und die vielfältigen Aufgaben kennenzulernen.

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