Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Erfolgreiche Jahresbilanz 2025 des Hauptzollamtes Stralsund

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Stralsund (ots)

Mehr als 700 Kilogramm beschlagnahmte Feuerwerkskörper, sichergestellte Produktfälschungen im Wert von 1,2 Millionen Euro, erfolgreiche Bekämpfung der Schwarzarbeit

Der Leiter des Hauptzollamtes Stralsund, Leitender Regierungsdirektor Kay Noffke zeigt sich mit den Ergebnissen des letzten Jahres erneut zufrieden: "Das Hauptzollamt Stralsund ist zuständig für die reibungslose Abfertigung des internationalen Warenverkehrs, erhebt Steuern, um die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu sichern, setzt sich mit dem Kampf gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit für einen fairen Wettbewerb ein und schützt Verbraucherinnen und Verbraucher und somit die Umwelt vor schädlichen und gefährlichen Waren. Mit dem Engagement und dem tatkräftigen Einsatz der Beschäftigten und den Herausforderungen, die ein 23.000 Quadratkilometer großer Bezirk, der ganz Mecklenburg-Vorpommern umfasst, mit sich bringt, konnte das Hauptzollamt Stralsund auch 2025 in den verschiedenen Aufgabenfeldern des Zolls sehr gute Ergebnisse erzielen."

Erhebung von Steuern und Abgaben

Im Jahr 2025 nahm das Hauptzollamt Stralsund rund 685 Millionen Euro für die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland ein. Ein Großteil davon entfiel mit 442 Millionen Euro auf Verbrauchsteuern wie die Energie- und Stromsteuer sowie Alkohol- und Biersteuer als Verbrauchsteuern auf Genussmittel. Die Kraftfahrzeugsteuer in Mecklenburg-Vorpommern schlug mit 187 Millionen Euro zu Buche. Auf die klassische Steuer für die Einfuhr von Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union - den Zoll - entfielen rund 5,8 Millionen Euro.

Kontrollen

Die Kontrolleinheiten des Hauptzollamtes Stralsund haben im vergangenen Jahr 46.394 Fahrzeuge sowie 62.687 Personen kontrolliert. In 6.644 Fällen kam es zu Beanstandungen bei einer Vielzahl von Deliktsbereichen. Mit der Sicherstellung von 1,38 Millionen Zigaretten, etwa 8,6 Kilogramm Betäubungsmitteln (davon mehr als 2 Kilogramm Kokain), 439 Waffen und verbotene Gegenstände, fast 700 Kilogramm Feuerwerkskörpern zeigt auch das Jahr 2025, dass der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor verbotenen und gefährlichen Waren weiterhin eine hohe Priorität hat. Neben geschulten Zollbeamtinnen und -beamten, die für Kontrolleinsätze auf Schiffen und Fahrzeugen bereits feine Nasen für Schmuggelverstecke entwickelt haben, stehen dem Zoll noch viel feinere Nasen zur Verfügung. Derzeit sind 9 Zollspürhunde, von denen sich noch 2 in Ausbildung befinden, beim Hauptzollamt Stralsund eingesetzt. Neben dem Einsatz von Röntgentechnik trug auch der Einsatz der Zollhundeteams zur erfolgreichen Kontrollbilanz des Jahres 2025 bei.

Wasserzoll

Der Zoll ist Teil der Küstenwache in der Bundesrepublik Deutschland. Neben der Grenzaufsicht an den Seezollgrenzen und zolleigenen Überwachungsmaßnahmen gehören auch die Rettung Schiffbrüchiger, Prüfung von Tonnagen, und die Einhaltung des Umweltschutzes auf See zu den Aufgaben des Wasserzolls. Das Hauptzollamt Stralsund verfügt derzeit über vier Zollboote an den Liegeplätzen Rostock, Parow, und Stahlbrode sowie das Zollschiff "Rügen" mit dem Liegeplatz Lubmin. Die Taufe und Inbetriebnahme des Zollschiffs "Rügen" im März 2025, welches mit 67 m Länge das größte Schiff der deutschen Zollflotte ist, stellte einen Höhepunkt für das Hauptzollamtes Stralsund im Jahr 2025 dar. Neben innovativer Antriebstechnik (emissionsarmer LNG-Antrieb) ist das neue Zollschiff mit modernster Kontroll- und Überwachungstechnik ausgerüstet. Die Konzeption der "Rügen" als Mehrwachenschiff ermöglicht zudem eine deutlich höhere Standzeit in See und damit eine weitreichendere und andauernde Abdeckung des Einsatzgebietes.

Die Zollämter als Schnittstelle für den internationalen Warenverkehr Von A wie Artenschutz bis Z wie Zollverfahren - die Warenabfertigung an den Zollämtern ist vielfältig und eines der Hauptaufgaben der Zollverwaltung. Beschäftigte der Zollämter an den Standorten Laage, Ludwigslust, Mukran, Neubrandenburg, Pomellen, Rostock, Stralsund, Wismar und Wolgast sorgen dafür, dass grenzüberschreitende Warenströme so schnell und so unkompliziert wie möglich fließen können. Mit mehr als 1,1 Mio. angemeldeten Positionen in den Warenabfertigungen zur Ein- und Ausfuhr und im Versandverfahren, der Abfertigung von 1.501 Paketsendungen und 7.726 Schiffsabfertigungen zeichnet die Bilanz des Jahres 2025 ein ähnliches Bild wie 2024. Im Rahmen der Abfertigungen konnten wieder zahlreiche Markenrechtsverstöße registriert werden, denn hochpreisige Markenwaren sind nach wie vor beliebte Fälschungsobjekte. Das Hauptzollamt Stralsund hat im Jahr 2025 mehr als 35.000 gefälschte Produkte im Wert von 1,2 Mio. Euro vom europäischen Markt ferngehalten. Die große Menge ist auch auf einen Großaufgriff im Oktober 2025 beim Zollamt Pomellen zurückzuführen, bei dem vorrangig Kleidung, Accessoires, Körperpflegeprodukte, Kinderspielzeug und Schuhe beschlagnahmt wurden. "Wesentlich geringere Herstellungskosten gefälschter Produkte wirken sich nachteilig auf Sicherheit und Qualität der Waren aus. Gesundheitsgefährdende Stoffe, nicht eingehaltene Sicherheitsstandards gefährden vor allem den Endverbraucher. Der Zoll verhindert die Einfuhren gefälschter Produkte, um den fairen Wettbewerb in der Europäischen Union zu schützen, Sicherheitsrisiken zu minimieren und Arbeitsplätze zu sichern." erläutert Kay Noffke, Leiter des Hauptzollamtes Stralsund.

Vollstreckung

Die Vollstreckungsstellen der Zollverwaltung sind verantwortlich für die Beitreibung ausstehender Steuern, Beitragsforderungen und zu Unrecht ausgezahlter öffentlich-rechtlicher Geldleistungen. Dabei sind die Beschäftigten nicht nur für die Zollverwaltung selbst tätig, sondern auch für die Bundesagentur für Arbeit sowie für eine Vielzahl von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften. Insgesamt trieb die Vollstreckungsstelle des Hauptzollamtes Stralsund mehr als 52,5 Mio. Euro bei und verzeichnete damit einen erneuten Anstieg (2024: 48,2 Mio. Euro). Auch die Fallzahl erreichte ein neues Niveau und stieg um 5.000 auf 113.251 Vollstreckungsaufträge an.

Die Verwertung als Teil der Vollstreckungsstelle ist für die Verwertung gepfändeter Gegenstände und die Vernichtung sichergestellter Waren zuständig. Die Verwertung wird über die Internetplattform www.zoll-auktion.de betrieben. 2025 wurden etwa 116.000 EUR durch Versteigerungen über diese Plattform vereinnahmt.

Der Zoll gegen Schwarzarbeit

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ist mit 173 Beschäftigten an den Standorten Stralsund, Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Anklam in Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Die FKS führt ihre Prüfungen sowohl als verdachtsunabhängige Spontanprüfungen, als Initiativprüfungen aus Anlass eigener Risikoeinschätzungen - insbesondere in von Schwarzarbeit besonders betroffenen Branchen - sowie als hinweisbezogene Prüfmaßnahmen durch. Dabei folgt sie dem Grundsatz "Qualität vor Quantität". Die Prüf- und Ermittlungsmaßnahmen der FKS zielen darauf ab, Sozialsysteme und Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland zu sichern und damit für faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Detaillierte Angaben zur Jahresbilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Stralsund wurden bereits im Februar 2026 veröffentlicht und können unter https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Bekaempfung-der-Schwarzarbeit-und-illegalen-Beschaeftigung/Statistikveroeffentlichung/statistikveroeffentlichung_node.html ein-gesehen werden.

Karriere beim Zoll

Derzeit befinden sich neben 910 Stammbeschäftigten auch 110 Anwärterinnen und Anwärter in einer zweijährigen Zollausbildung im mittleren Zolldienst oder einem dreijährigen dualen Studium im gehobenen Zolldienst beim Hauptzollamt Stralsund. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Auszubildende und Studierende erwartet nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung bzw. ein hochwertiges Studium, sondern auch abwechslungsreiche und spannende Aufgaben. Für den Ausbildungs- und Studienbeginn zum 1. September 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2026 bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll werden unter www.zoll-karriere.de, auf zahlreichen Messen in Mecklenburg-Vorpommern oder auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) unter "ZOLL Karriere" angeboten.

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