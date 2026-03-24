Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Bundesweite IT-Störungen

Stralsund (ots)

Verzögerungen bei Verfahrensabläufen

Aktuell kommt es bundesweit zu IT-Störungen beim Zoll. Betroffen sind Teile der internen Kommunikation und mehrere zollseitige Fachverfahren, wie das Abfertigungsverfahren ATLAS.

Wir bitten um Verständnis. An der Behebung wird mit Hochdruck gearbeitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell