HZA-HST: Bundesweite IT-Störungen
Stralsund (ots)
Verzögerungen bei Verfahrensabläufen
Aktuell kommt es bundesweit zu IT-Störungen beim Zoll. Betroffen sind Teile der internen Kommunikation und mehrere zollseitige Fachverfahren, wie das Abfertigungsverfahren ATLAS.
Wir bitten um Verständnis. An der Behebung wird mit Hochdruck gearbeitet.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Stralsund
Sabine Mattil
Telefon: 03831-356 1195
E-Mail: sabine.mattil@zoll.bund.de
www.zoll.de
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