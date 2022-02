Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Zoll stellt auf BAB 20 2.400.000 Zigaretten sicher

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stralsund (ots)

Am 9. Februar 2022 kontrollierten Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Stralsund auf einem Parkplatz an der BAB 20 im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Lkw mit polnischen Kennzeichen. Auf die Frage nach dem Mitführen von hochsteuerbaren Waren, meldete der LKW-Fahrer zunächst lediglich 2 Schachteln Zigaretten an. Bei der anschließenden Kontrolle der Ladung, bei der es sich gemäß den Frachtpapieren um Containerinnenteile und Puzzles handeln sollte, fanden die Beamten dann jedoch mehrere Kartons mit insgesamt 2.400.000 Stück Zigaretten ohne Steuerbanderole. Gegen den 45-jährigen polnischen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Dieser befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Der verhinderte Steuerschaden beträgt über 620.000,- EUR. Der Dienstsitz Pomellen des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell