Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Rest eines Torpedos durch Zollkreuzer "Hiddensee" in Nothafen Darsser Ort verbracht

Stralsund (ots)

Am 19.10.2021 um 15:55 Uhr wurde der Zollkreuzer "Hiddensee" während seiner Streifenfahrt nördlich Darßer Ort vom Seenotrettungskreuzer "Nis Randers" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) um Unterstützung bei der Identifikation eines unbekannten, schwimmenden Objektes gebeten. Um 16:10 Uhr war die "Hiddensee" auf der angegebenen Position ca. 0,5sm westlich Esper Ort (Halbinsel Darß). Augenscheinlich wurde das Objekt als Antriebseinheit eines alten sowjetischen Torpedos vom Typ 53 identifiziert, Länge ca. 3,5m und Durchmesser 0,5m. Nach Rücksprache und Übersendung von Fotos an das Gemeinsame Lagezentrum See in Cuxhaven, die Wasserschutzpolizei Rostock und den Munitionsbergungsdienst Schwerin, wurde entschieden, dass von dem Objekt keine unmittelbare Gefahr durch Explosion mehr ausgeht. Dadurch wurde aus dem Objekt nur noch ein gefährliches Schifffahrtshindernis. Die Besatzung der "Hiddensee" wurde gebeten, das Objekt in den Nothafen Darßer Ort zu verbringen und dort zu sichern. Der Torpedo wurde durch das Tochterboot "Poel" in den Nothafen Darßer Ort geschleppt, festgebunden und dort durch den Munitionsbergungsdienst übernommen.

