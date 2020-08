Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Zollboot "Hiddensee" leistet Hilfe bei Sportbootunfall vor Kühlungsborn am 22.08.2020

Stralsund (ots)

Während ihrer Seestreife am 22.08.2020 entdeckte die Besatzung des Zollbootes "Hiddensee" ca. 1 sm nordwestlich von Kühlungsborn einen gekenterten Sportkatamaran. Die zwei Personen auf dem Katamaran machten durch Winken auf eine Notsituation aufmerksam. Die Besatzung des Zollbootes "Hiddensee" nahm die Hilfeleistung mit dem Tochterboot auf. Dabei wurden die beiden jugendlichen Segler geborgen und der Katamaran in Schlepp genommen. Die 21- jährige Bootsführerin des Katamarans war unversehrt. Der 15- jährige Mitsegler hatte sich beim Kentern am Kniegelenk und am Arm leicht verletzt. Er wurde am Strand beim Segelclub Kühlungsborn seiner Mutter übergeben.

