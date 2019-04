Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Das Hauptzollamt Stralsund zieht Bilanz für 2018

Stralsund (ots)

630 Millionen Euro Steuern eingenommen 17,6 Millionen Euro an hinterzogenen Sozialabgaben aufgedeckt

Als Teil der Steuerverwaltung hat der Zoll in Mecklenburg-Vorpommern mit Einnahmen von ca. 630 Millionen Euro in 2018 seinen Teil zu den Bundesfinanzen beigetragen. "Die rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauptzollamts Stralsund sichern damit die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates und ermöglichen wichtige Zukunftsinvestitionen in Bildung, Familie, Forschung und Infrastruktur" so der stellvertretende Leiter des Hauptzollamtes Regierungsdirektor Christian Sührig.

Die aufkommensstärksten Steuern waren die Energiesteuer mit 259 Millionen Euro, die Kraftfahrzeugsteuer mit 168,6 Millionen Euro und die Stromsteuer mit 81,1 Millionen Euro.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit - Gegen Schwarzarbeit, für die Sicherung des Sozialstaats

Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überprüften im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung insgesamt 1.723 Arbeitgeber und führten 6.507 Personenbefragungen durch. Dabei wurden in 4.019 eingeleiteten Verfahren Straf- und Bußgelder in Höhe von rund 5 Mio. Euro festgesetzt. Die ermittelte Schadenssumme (vorenthaltene Sozialabgaben) belief sich auf 17,6 Millionen Euro. Die Summe der erwirkten Freiheitsstrafen betrug insgesamt 18 Jahre, teilweise zur Bewährung ausgesetzt.

Zum Beispiel wurde im Herbst 2018 ein Geschäftsführer durch Urteil des Amtsgerichts Stralsund zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren, ausgesetzt zu einer Bewährung von 3 Jahren, verurteilt. Er hatte in seinem Unternehmen für die Verwaltung und Reinigung von Ferienimmobilien diverse Arbeitnehmer, insbesondere aus den osteuropäischen EU-Ländern beschäftigt, ohne diese den zuständigen Einzugsstellen der Sozialversicherung zu melden. Dadurch wurden Sozialversicherungsbeiträge in einer Gesamthöhe von 45.258,47 EUR vorenthalten, die er jetzt im Rahmen der Schadenswiedergutmachung gegenüber den einzelnen Krankenkassen nachzuzahlen hat.

Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Stralsund Die beim Hauptzollamt Stralsund angegliederte Vollstreckungsstelle erhielt im letzten Jahr rund 126.134 Vollstreckungsaufträge. Dabei konnten Forderungen von rund 25,6 Millionen Euro beigetrieben werden. Die Rückführung dieser Gelder ist zur Stärkung der Sozialkassen und des Bundeshaushaltes von maßgeblicher Bedeutung. Der größte Anteil wurde an die Sozialversicherungsträger zurückgeführt.

Zollämter Die neun Zollämter im Bezirk des Hauptzollamts Stralsund sind für die Abfertigung der Ein- und Ausfuhren der Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern zuständig und leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ein Schwerpunkt ist hierbei die Abfertigung von Postsendungen, die aus Ländern kommen, die nicht zur Europäischen Union gehören. Mit der Kontrolle der Postsendungen leistet die Zollverwaltung einen wichtigen Sicherheitsbeitrag, denn im Bereich von Markenpiraterie, Produktsicherheit und gewerblichem Rechtsschutz geht es oftmals um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Das gilt neben den Arzneimittelplagiaten ebenso für mit Giftstoffen belastete Kleidung und Spielzeug, aber auch für elektrische Geräte mit eklatanten Sicherheitsmängeln. Schwerpunkt bei den Markenfälschungen waren Bekleidung und Schuhe. Eine Hilfestellung zum Thema Postverzollung bietet die kostenlose App "Zoll und Post". Mit dieser App können sich die Bürgerinnen und Bürger umfassend informieren, gegebenenfalls anfallende Abgaben unverbindlich errechnen und somit vermeiden, dass sie beim Zollamt eine unliebsame Überraschung erleben. Eine weitere wichtige Aufgabe für die Zollämter ist die Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen in den Häfen Rostock-Warnemünde und Wismar. Über 925.000 Seereisende aus aller Welt wurden 2018 bei Ein- und Ausläufen von 215 Kreuzfahrtschiffen abgefertigt.

Mobile Kontrolleinheiten Die mobilen Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Stralsund sind tagtäglich auf den Straßen und in den Häfen Mecklenburg-Vorpommerns unterwegs und überwachen sowohl die Einhaltung der zoll- und verbrauchsteuerrechtlichen Vorschriften als auch die sogenannten Verbote und Beschränkungen. Die Kontrolle von rund 109.000 Personen und Fahrzeugen führte u.a. zur Beschlagnahme von 364 verbotenen Gegenständen (vorwiegend illegale Luftdruckwaffen, Messer und Elektroschocker), 414 Schuss Platzpatronen, 3.875 nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern, 8,6 kg diverser Betäubungsmittel und rund 762.000 Stück Zigaretten. Dazu mussten 1.012 Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Außerdem wurden 390 festgestellte Beanstandungen zuständigkeitshalber an andere Behörden (Polizei, Ausländerbehörden) abgegeben.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Stralsund

Matthias Klotsch

Telefon: 03831-356-1195

E-Mail: presse.hza-stralsund@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell