HZA-HST: Vereinbarung der Zollverwaltungen Deutschlands und Polens zu Kontrollen mit wechselseitiger Begleitung im Grenzgebiet Vorpommerns unterzeichnet

Am 14.Februar 2019 unterzeichneten der Leiter des Hauptzollamtes Stralsund -Leitender Regierungsdirektor Harry Thür- sowie der Vorsteher des westpommerschen Zoll- und Fi-nanzamtes Stettin -Herr Zygmunt Kolek- am Grenzübergang Pomellen eine Vereinbarung zur Durchführung von Kontrollen mit wechselseitiger Begleitung. Diese ermöglicht zukünftig den Kontrolleinheiten des Hauptzollamtes Stralsund und des Westpommerschen Zoll - und Finanzamtes Stettin die Durchführung von gemeinsamen Kon-trollen auf deutschem und polnischem Hoheitsgebiet. Der ebenfalls anwesende stellvertretende Direktor der Finanzverwaltungskammer Stettin -Robert Holubasz- zeigte sich erfreut über die getroffene Vereinbarung und betonte: "Beide Verwaltungen könnten so gemeinsam mehr erreichen und schon bald konkrete Ergebnisse vorweisen."

