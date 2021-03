Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: 3. März 2021: Tag des Artenschutzes

Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Potsdam (ots)

Weltweit sind heute rund 5.800 wild lebende Tierarten und 30.000 Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Der deutsche Zoll überwacht zum Schutz von Fauna und Flora die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Artengeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig beziehungsweise ohne die erforderlichen Dokumente ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Hierbei ist es unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich, im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Transportwegen verbracht werden. Über 1.400 Mal wurden die Zöllnerinnen und Zöllner im Jahr 2019 fündig und beschlagnahmten fast 470.000 Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Erzeugnisse. Die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Potsdam, waren an den ehemaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld insgesamt 42 Mal im Kampf gegen die illegale Einfuhr bedrohter Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellter Waren erfolgreich. Neben Gegenständen mit Elfenbeinverzierungen, Konservendosen mit Bärenfleisch und Kaviar vom Stör aus illegalem Fang, wurden auch lebende Schlangen, Schildkröten und Papageien sowie bewurzelte Orchideen entdeckt, die verbotenerweise der Natur entnommen wurden.

"Der Zoll leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der biologischen Artenvielfalt. Leider stellen wir aber immer noch zu viele Verstöße gegen die Artenschutzbestimmungen fest", so Pressesprecher Andreas Graf vom Hauptzollamt Potsdam. Und trotz Corona-Pandemie mit stark eingeschränkten Reisemöglichkeiten, wurden auch in diesem Jahr bereits Steinkorallen, Mördermuschelschalen und Waren aus Krokodil- und Schlangenleder am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) von den Zöllnern beschlagnahmt.

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell