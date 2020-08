HZA-P: Zoll bittet zur Gepäckkontrolle / Zollbeamte am Flughafen Berlin-Schönefeld stellen als Geschenk verpackte Dopingmittel sicher

Hauptzollamt Potsdam

Zollbeamte am Flughafen Berlin-Schönefeld stellen als Geschenk verpackte Dopingmittel sicher

Potsdam (ots)

Fast 800 Ampullen und 1.800 Tabletten mit Dopingmitteln wollte ein 33-jähriger polnischer Staatsangehöriger am 29. Juli 2020 in seinem Gepäck von Schönefeld nach Gran Canaria schmuggeln. Auf den ersten Blick erschien der Inhalt des Koffers nicht besonders verdächtig. Lediglich die großen, mit Geschenkpapier verpackten Pakete machten die Zöllner misstrauisch. Und dies zu Recht. In den Paketen befanden sich ausschließlich verschiedene Anabolika. Unter anderem stellten die Zöllner die Stoffe Testosteron, Clenbuterol und Nandrolon fest. Alles Stoffe, die auf der Verbotsliste des Anti-Doping-Gesetzes stehen. "Da die Wirkstoffkonzentration dieser Präparate weit über den in Deutschland zugelassenen Grenzwerten lagen, handelte es sich ausnahmslos um Dopingmittel deren Besitz in Deutschland verboten sind", so Andreas Graf, Sprecher des Hauptzollamts Potsdam. Die Zollbeamten stellten die Dopingmittel sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Beschuldigten ein.

