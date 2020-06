Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Neue Öffnungszeiten des Zolls in Brandenburg a.d. Havel

Bürgerwünsche werden umgesetzt

Potsdam (ots)

Mit Wirkung zum 1. Juni 2020 hat der Zoll in Brandenburg a.d. Havel seine Öffnungszeiten geändert und dadurch den Wünschen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Wirtschaftsunternehmen in der Havelstadt entsprochen. Die nunmehr geltenden Öffnungszeiten der Abfertigungsstelle Brandenburg mit Sitz Am Industriegelände 2, 14772 Brandenburg a.d. Havel lauten nun wie folgt: Montag, Dienstag und Donnerstag: 07:00 - 15:15 Uhr Mittwoch: 09:45 - 18:00 Uhr und Freitag: 07:00 - 13:45 Uhr. "Durch die Änderung wird nun jeweils am Mittwoch die Möglichkeit geschaffen, Zollabfertigungen und die Erledigung von Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten bis in die frühen Abendstunden vorzunehmen", so Andreas Graf, Sprecher des Hauptzollamt Potsdam.

