Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Benefizspiel für Potsdamer Oberlinschule

Zoll-Azubis fordern den Werderaner FC heraus

Potsdam (ots)

Am 10. Dezember findet auf dem Werderaner Arno-Franz-Sportplatz ein Benefizspiel von Auszubildenden des Zolls und der 1. Mannschaft des Werderaner FC Viktoria statt. Der Anpfiff erfolgt um 19:30 Uhr.

Der gesamte Erlös aus Eintrittsgeldern, Getränken und Speisen wird nach Spielende an die Potsdamer Oberlinschule übergeben. Die Oberlinschule ist eine anerkannte Ganztagsschule für körperbehinderte, hörsehbehinderte und taubblinde Kinder und Jugendliche.

Die angehenden Zöllner absolvieren gerade fachtheoretische Ausbildung am Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (BWZ) in Plessow.

Ort: Arno-Franz-Sportplatz, Werderwiesen 16, 14542 Werder/Havel

Beginn: 19:30 Uhr

Zusatzinformationen:

Das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung (BWZ) - die Direktion IX der Generalzolldirektion - mit Sitz in Münster bildet zusammen mit der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Finanzen die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte der Bundesfinanzverwaltung.

Weitere Ausbildungsstätten befinden sich an den Dienstorten Plessow (Brandenburg), Sigmaringen (Baden-Württemberg), Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) und Leipzig (Sachsen).

In Plessow werden jährlich rund 320 von bundesweit 1250 Nachwuchskräften für den mittleren Dienst in der Zollverwaltung ausgebildet. Insgesamt werden am Dienstort Plessow rund 120 Kolleginnen und Kollegen als Lehr- und Verwaltungspersonal eingesetzt.

