HZA-P: Koffer voller Schmuggelzigaretten nicht abgeholt / Der Zoll am Flughafen Berlin-Tegel stellt 20.000 Zigaretten sicher

Potsdam (ots)

Am 03. Juli 2019 entdeckte der Zoll am Flughafen Berlin-Tegel 20.000 Schmuggelzigaretten in einem nicht abgeholten Koffer.

Bereits im Juni 2019 landete der Koffer aus St. Petersburg als nachgesandtes Reisegepäck in der Sammelstelle für verloren gegangenes und nachgesandtes Reisegepäck am Flughafen Berlin-Tegel. Da sich der Besitzer in den folgenden Wochen nicht meldete, kontrollierten Zöllner den Inhalt des Koffers. Die Zollbeamten staunten nicht schlecht, dass statt des erwarteten Reisegepäcks nur Schmuggelzigaretten verschiedener Marken im Koffer waren.

Die Zöllner leiteten ein Strafverfahren ein und stellten die Zigaretten als Beweismittel sicher. Der verhinderte Steuerschaden beträgt 3.800 Euro.

Zusatzinformation: Liegengebliebenes und nachgesandtes Gepäck wird am Flughafen Berlin-Tegel in das Baggage Service Center gebracht und dort gelagert, bis eine Verlustmeldung des Reisenden eingeht. Dieser Verlustmeldung muss eine Zollerklärung beigefügt werden.

