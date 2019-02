Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Eine Woche voller Schmuggelzigaretten

230.000 Schmuggelzigaretten, 43.000 Euro Steuerschaden, fünf Strafverfahren

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Potsdam (ots)

Innerhalb einer Woche gelang es verdeckten Ermittlern des Hauptzollamtes Potsdam fast 230.000 Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr zu ziehen. Die Beamten verhinderten dadurch einen Steuersachaden von über 43.000 Euro.

Die Zöllner kontrollierten am 25. Februar einen bekannten Verkaufsplatz für Schmuggelzigaretten in Pritzwalk und entdeckten 120.000 Zigaretten verschiedener Marken in einem PKW mit gefälschten deutschen Kennzeichen. Die Heckscheibe des PKW war von innen mit schwarzer Farbe besprüht und die Rücksitzbank ausgebaut. Gegen den 37-jährigen polnischen Fahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Zigaretten und das Fahrzeug wurden als Beweismittel sichergestellt.

Am 18. und 23. Februar stellte der Zoll in Rathenow zudem insgesamt 108.800 Schmuggelzigaretten sicher. Die Beamten leiteten Strafverfahren gegen vier Verdächtige ein.

Zusatzinformationen: Zur Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels führt das Hauptzollamt Potsdam regelmäßige Kontrollen durch. Insbesondere werden hierbei die mutmaßlichen Händler und Kuriere einer steuerlichen Kontrolle unterzogen.

Steuerhehlerei wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre bestraft.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Potsdam

Pressestelle

Martin Dittmar

Telefon: 0331 2308 113

E-Mail: Presse.HZA-Potsdam@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell