1 weiterer Medieninhalt

Potsdam (ots) - Zivile Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Potsdam stellten am 10.11.2018 in Velten ein herrenloses Auto mit fast 80.000 Schmuggelzigaretten sicher. Das Fahrzeug befindet sich zurzeit in Potsdam, wo die Zöllner die weitere Spurensicherung vornehmen.

Den Ermittlern fiel das mit gefälschten Kennzeichen versehene Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Tankstelle auf. Da die Zöllner keinen Fahrer identifizieren konnten, suchten sie die Gegend nach weiteren Hinweisen ab und entdeckten den Zündschlüssel unter einem Laubhaufen. Im Fahrzeug selbst befanden sich die Schmuggelzigaretten und eine geringe Menge Cannabis.

Die Zigaretten, das Rauschgift und das Auto wurden als Beweismittel sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei wurde eingeleitet.

Nach Behördenangaben handelte es sich hierbei bereits um den zweiten Aufgriff innerhalb einer Woche in Velten. Bereits am 08.11.2018 stellten Beamte des Hauptzollamtes Potsdam 60.000 unversteuerte Zigaretten sicher. Insgesamt wurde dort in der 45. Kalenderwoche somit ein Steuerschaden von über 26.000 Euro verhindert.

Zusatzinformationen: Zur Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels führt das Hauptzollamt Potsdam regelmäßige Kontrollen durch. Insbesondere werden hierbei die mutmaßlichen Händler und Kuriere einer steuerlichen Kontrolle unterzogen. Hierfür verfügt das Hauptzollamt Potsdam über eine mobile Kontrolleinheit, welche die entsprechenden Kontrollen im Amtsbezirk durchführt.

Im vergangenen Jahr wurden durch die Mitarbeiter des Hauptzollamtes Potsdam insgesamt 2,35 Millionen an Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr gezogen.

Steuerhehlerei wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre bestraft.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Potsdam

Pressesprecher

Ronny Kaczmarek

Telefon: 0331-2308-133

E-Mail: presse.hza-potsdam@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell