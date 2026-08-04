Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: "Wir sind der ZOLL" - Tag der offenen Tür beim Hauptzollamt Osnabrück am 29. August 2026

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Osnabrück (ots)

Zum 75-jährigen Bestehen des Zolls in der Bundesrepublik Deutschland wird das Hauptzollamt Osnabrück am Samstag, 29. August 2026, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Meller Straße 272, 49082 Osnabrück, zum ersten Mal einen Tag der offenen Tür unter dem Motto "Wir sind der ZOLL" veranstalten.

Von A wie Artenschutz, über F wie Finanzkontrolle Schwarzarbeit, P wie Produktpiraterie, S wie Steuern bis Z wie Zollamt können Besucherinnen und Besucher den ZOLL in seiner Aufgabenvielfalt erleben. Neben der Präsentation von Einsatzfahrzeugen und zahlreichen sichergestellten Objekten werden den Gästen durch spielerische Mitmachaktionen an den Informationsständen Einblicke in die Arbeit des Zolls vermittelt. Spannende Vorführungen, bei denen Zollhunde ihr feines Näschen beweisen und die Präsentation der einsatzorientierten Selbstverteidigung sind ebenfalls Bestandteil des "Tages der offenen Tür". Mit einer Kinderaktionsfläche, bei der gespielt, gemalt und gebastelt werden darf, kommen auch die jüngeren Gäste voll auf Ihre Kosten.

Wer sich für eine Karriere beim Zoll interessiert, erhält vor Ort zudem umfassende Informationen zur Ausbildung und Studium. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen für persönliche Gespräche bereit und geben Einblicke in die vielfältigen Perspektiven beim Zoll. Ob Groß oder Klein - dieser Tag bietet die perfekte Gelegenheit, den Zoll hautnah kennenzulernen und einen abwechslungsreichen Tag in Osnabrück zu erleben.

1 Bilddatei: Quelle Hauptzollamt Osnabrück

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