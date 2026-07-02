Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Leistungsbetrug lohnt sich nicht für Nienburger/ Zoll deckt Leistungsbetrug auf

Osnabrück (ots)

Eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 15,00 Euro, mithin insgesamt 750,00 Euro, verhängte das Amtsgericht Nienburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) gegen einen Leistungsbezieher aufgrund von Ermittlungen des Hauptzollamtes Osnabrück.

Der inzwischen rechtskräftig verurteilte Täter bezog Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende. Im November 2024 nahm er eine Beschäftigung auf, ohne dies dem Leistungsträger anzuzeigen. So konnte er für den Leistungszeitraum Dezember 2024 insgesamt 128,00 Euro Sozialleistungen zu Unrecht kassieren.

Überführt wurde der Leistungsbetrüger durch einen automatisierten Datenabgleich, DALEB (Datenabgleich, Leistungsempfänger und Beschäftigung). Dabei überprüfen die Bundesagentur für Arbeit und die zugelassenen kommunalen Träger Personen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch beziehen mit dem Datenbestand der Träger der Rentenversicherung betreffend gemeldete Beschäftigungen. Nach Auswertung dieser Abfrage erfolgte eine Mitteilung des Jobcenters Nienburg als zuständigem Sozialleistungsträger an das Hauptzollamt Osnabrück, woraufhin dies die Ermittlungen aufnahm, die schließlich zur Verurteilung wegen Betruges durch das Amtsgericht Nienburg führten.

Der Straftäter hätte dem Jobcenter Nienburg die Beschäftigungsaufnahme unverzüglich mitteilen müssen. Das hatte er trotz entsprechender Hinweise unterlassen.

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