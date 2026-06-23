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Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Erste-Hilfe-Leistung im Streifendienst

Osnabrück (ots)

Am Montag, 08.06.2026, fuhren Beamte des Hauptzollamtes Osnabrück, Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) mit einem Dienstkraftfahrzeug um ca. 13:40 Uhr auf der Salzbergener Straße in Schüttorf in Fahrtrichtung Bad Bentheim im Streifendienst, als sie an einer Bäckerei vorbeifuhren und einen "lauten Knall" bemerkten. Im Seitenspiegel sahen sie, dass ein Auto, welches von einem Parkplatz fuhr, eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin angefahren hatte. Die Beamten stoppten sofort, eilten zur Unfallstelle, setzten den Notruf 112 ab, versorgten die Fahrradfahrerin bis der Rettungswagen an der Unfallstelle eintraf und unterstützten anschließend die Unfallsanitäter. Darüber hinaus sicherten sie die Unfallstelle, bis die zuständige Polizeistreife übernahm.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Osnabrück
Stefan Poller
Telefon: 0541 3301-1006
E-Mail: presse.hza-osnabrueck@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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