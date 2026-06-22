Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Drogenfund durch die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Osnabrück

Osnabrück (ots)

Bei der am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 20:00 Uhr, in der Grenzkontrollstelle Bad Bentheim an der BAB 30 durchgeführten Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses aus Amsterdam stellten die Beamten der KEV des Hauptzollamtes Osnabrück in der Gepäckablage über einer Sitzgruppe einen Beutel mit 666 Gramm Kokain sicher.

Gegen zwei Reisende wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurden die Beschuldigten aus den Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück geführt.

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