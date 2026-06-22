PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: 2,1 Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten

Osnabrück (ots)

Aufgrund von Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Osnabrück hat die Deutsche Rentenversicherung errechnet, dass der Sozialversicherung 2,1 Millionen Euro vorenthalten wurden.

Den Ermittlungen war eine routinemäßige Verkehrskontrolle im Raum Cloppenburg vorausgegangen. Es wurden illegale Arbeitnehmer festgestellt, die für eine Solarfirma tätig waren. Im Rahmen einer Prüfung dieses Betriebes wurden auffällige Barzahlungen festgestellt. Es bestand der Verdacht, dass es sich um sogenannte Scheinrechnungen handelte, die zum Abdecken von Schwarzlohnzahlungen dienten.

Daraufhin ermittelte das Hauptzollamt Osnabrück im Auftrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelten gegen mehrere Beschuldigte.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen wurden umfassende Beweismittel beschlagnahmt. Die Auswertung ergab, dass der Arbeitgeber seine Mitarbeitenden nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung anmeldete und einen Teil der Löhne außerhalb der offiziellen Lohnbuchhaltung und damit schwarz ausgezahlt hat. Zur Verschleierung nutzten die Beschuldigten Scheinrechnungen. Die in den Rechnungen aufgeführten Dienstleistungen wurden niemals erbracht, jedoch in die Buchführung eingepflegt.

Die Ermittlungen sind seitens des Hauptzollamtes Osnabrück abgeschlossen und wurden der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Osnabrück
Stefan Poller
Telefon: Tel.: 0541 3301-1006
E-Mail: presse.hza-osnabrueck@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Osnabrück
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren