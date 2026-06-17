Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Nicht alltägliche Einfuhr Das Zollamt Lohne fertigt die ungewöhnliche Einfuhr eines Helikopters des Typs Bell UH-1E, Baujahr 1967 ab

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Osnabrück (ots)

Im vergangenen Monat hatte das Zollamt Lohne eine ungewöhnliche Abfertigung zu erledigen. "Als Abfertigungsbeamte bekommt man die unterschiedlichsten Dinge zu Gesicht. Aber diese beantragte Abfertigung außerhalb des Amtsplatzes war dann doch etwas Besonderes", berichtete Zollamtsinspektor Stegmann.

Im Mittelpunkt stand ein Helikopter des Typs Bell UH-1E, Baujahr 1967, der auf eine bemerkenswerte Geschichte zurückblicken kann.

Nach Angaben des Einführers sei die Maschine unmittelbar nach ihrer Fertigung in den Jahren 1967 bis 1970 vom US Marine Corps im Vietnamkrieg eingesetzt worden. Anschließend diente der Hubschrauber bis in die Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts Schulungszwecken. Von 1986 bis 1999 kam die Bell UH-1E beim San Diego Police Department zum Einsatz.

Von 1999 bis zum Import durch Flugenthusiasten nach Deutschland war der ursprüngliche Militärhubschrauber unter ziviler Kennung in Norwegen und Schweden registriert. Künftig soll der Helikopter in Zusammenarbeit mit Vereinen sowie interessierten Wartungsspezialisten auf europäischen Flugschau-Veranstaltungen präsentiert werden.

Der Einführer berichtete mit großer Begeisterung über den Erhalt historischer Luftfahrzeuge; nach seinem Kenntnisstand existierten weltweit nur noch fünf flugfähige Helikopter dieses Typs.

Die Flugfähigkeit konnte nur durch aufwendige und kontinuierliche Wartungen erhalten bleiben. Die Instandhaltung ist sowohl zeit- als auch kostenintensiv. Alle 100 Flugstunden beziehungsweise einmal jährlich steht eine umfangreiche Wartung an. Dabei arbeiteten vier bis fünf Spezialisten über einen Zeitraum von etwa vier Tagen an dem Luftfahrzeug. Die Kosten sollen sich hierfür auf etwa 5.000 bis 10.000 Euro belaufen.

Diese Investitionen machten sich bisher bezahlt. So hat der für insgesamt 250 Flugstunden konzipierte Militärhubschrauber bereits über 3.400 Flugstunden absolviert. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Wenngleich der Treibstoffverbrauch ein weiterer hoher Kostenfaktor ist - mit einer Tankfüllung von 940 Litern Kerosin werden pro Flugstunde ca. 300 bis 350 Liter verbraucht -, soll die Bell UH-1E noch in diesem Jahr umfassend restauriert und anschließend von engagierten Helferinnen und Helfern sowie Flugbegeisterten genutzt und auf öffentlichen Flugschau-Veranstaltungen vorgeführt werden.

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