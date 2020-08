Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zöllner überführen Koksschmuggler; Drogen im Wert von rund 139.000 Euro sichergestellt

2.000 Gramm Kokain im Wert von rund 139.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Abend des 19. August 2020 bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A 30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW.

Der Fahrer gab an, beruflich in den Niederlanden gewesen zu sein, um Kunden für Baumaschinentransporte anzuwerben. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Die Ermittler verließen sich aber nicht auf die Aussage des Fahrers und durchsuchten das Fahrzeug. Dabei entdeckten die Zöllner eine Tragetasche, die auf dem Beifahrersitz lag. In ihr befand sich ein Pappkarton. Beim Öffnen dieses Kartons kamen zwei, in Kunststoff verschweißte, buchgroße Pakete zum Vorschein. Auf der Vorderseite war jeweils das "Batman"- Logo abgebildet. In den Päckchen entdeckten die Beamten 2.000 Gramm Kokain.

Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 51-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt überführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

