HZA-OS: Reisende verstecken 300.000 Euro im Fahrzeug; Osnabrücker Zoll deckt Bargeldschmuggel auf

Am Abend des 04. Februar 2020 entdeckten Osnabrücker Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 an der Abfahrt Gildehaus 300.000 Euro Bargeld in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW.

Die beiden Insassen des Fahrzeuges gaben auf Befragung nach Barmitteln im Wert von 10.000 Euro oder mehr gegenüber den Zöllnern an, genau 2.080 Euro mit sich zu führen.

Bei der anschließenden Durchsicht des Wagens fanden die Beamten im rechten hinteren Kotflügel ein oberhalb der Bodenverkleidung eingebauten Metallkasten. Beim Öffnen dieses Kastens kamen 300.000 Euro in 20- und 50 Euro-Scheinen zum Vorschein.

Wegen der fehlenden Anzeige des Bargelds leiteten die Zollbeamten ein Bußgeldverfahren ein. Die Gesamtsumme des Bargelds wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe vom Zollfahndungsamt Essen und dem Landeskriminalamt aus Nordrhein-Westfalen übernommen.

Die Kontrolleinheiten des Zolls überwachen den Verkehr mit Bargeld und gleichgestellten Zahlungsmitteln über die Grenzen Deutschlands zu anderen Mitgliedstaaten der EU und im Landesinnern.

Anzeigepflichtig sind Bargeld und diesem gleichgestellte Zahlungsmittel im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro je Person. Durch die Anzeigepflichtigen sind auch die Herkunft, der wirtschaftlich Berechtigte sowie der Verwendungszweck darzulegen.

