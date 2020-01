Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Osnabrücker Zoll überprüft die Einhaltung des Mindestlohns; 38 Unregelmäßigkeiten festgestellt

Am 21. Januar 2020 hat der Osnabrücker Zoll mit 66 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im gesamten Hauptzollamtsbezirk Kontrollen im Rahmen einer bundesweiten Mindestlohnsonderprüfung durchgeführt.

Im besonderen Fokus der Überprüfungen stand die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohnes. Seit dem 1. Januar 2020 gilt der allgemeine Mindestlohn von 9,35 Euro je Zeitstunde. Die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Standorte Osnabrück, Nordhorn und Lohne prüften insbesondere im Einzelhandel, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Friseurhandwerk, Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe sowie im Personenbeförderungsgewerbe.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich in 38 Fällen Unstimmigkeiten ergeben,die einer weiteren Prüfung bedürfen. Konkret handelt es sich dabei in 9 Fällen um Anhaltspunkte, dass die Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen. In drei Fällen ermitteln die Beamten wegen Sozialleistungsbetrugs. Darüber hinaus besteht in 24 Fällen die Vermutung, dass gegen sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten verstoßen wurde und in zwei Fällen, dass eine Beschäftigung von Ausländern ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung vorliegt.

Um die Rechtsverstöße abzuklären und zu ahnden, werden weitere Prüfungs- und Ermittlungsmaßnahmen bei den Arbeitgebern durchgeführt.

