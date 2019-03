Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Indische Unternehmer zu Besuch beim Hauptzollamt Osnabrück

Im Rahmen des Mangerfortbildungsprogramms "Fit for partnership with Germany" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) besuchte eine Indische Wirtschaftsdelegation am 1. März 2019 das Hauptzollamt Osnabrück.

Dr. Möller, Leiter des Hauptzollamts Osnabrück, begrüßte hierzu die indischen Fach- und Führungskräfte aus klein- und mittelständischen Unternehmen und gab zusammen mit seinem ständigen Vertreter Herrn Klaus einen Überblick über allgemeine Zollvorschriften sowie wichtige Regelungen zum Im- und Export. Dr. Möller: "Außenhandel und Zoll gehören von Anfang an zusammen."

Das Managerfortbildungsprogramm des BMWi ist ein Element der deutschen Außenwirtschaftspolitik. Unter dem Motto "Fit for Partnership" bereitet es Führungskräfte gezielt auf die Geschäftsanbahnung und Wirtschaftskooperationen mit deutschen Un-ternehmen vor. Ziel sind die Intensivierung der Kooperation mit mittelständischen deutschen Unternehmen und die Heranbildung von Managementkompetenzen der Teilnehmer.

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH koordiniert das Programm im Auftrag des BMWi. Mehr als 13.000 Führungskräfte aus 19 Ländern haben bisher am Managerfortbildungsprogramm des BMWi teilgenommen. Jährlich beteiligen sich mehrere tausend deutsche Unternehmen am Programm, das 1997 mit Russland als erstem Partnerland startete. Das jüngste Partnerland ist Chile, das 2017 ins Programm aufgenommen wurde.

