HZA-OL: Zollamt Emden unter neuer Leitung

Zollamtsrat Robert Nispel ist seit Anfang des Monats neuer Leiter des Zollamts Emden. Die Dienststelle ist Knotenpunkt für grenzüberschreitende Warenabfertigungen in der Region, Kontaktstelle in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer und zuständig für Abfertigungen im Postverkehr.

Zollamtsrat Robert Nispel (51) ist seit Anfang Dezember neuer Leiter des Zollamts Emden. Der in Aurich geborene Zöllner kann auf wichtige Erfahrungswerte zurückgreifen, die ihn bei seiner neuen Aufgabe unterstützen werden.

"Unser Kerngeschäft, die Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, hat mich in meiner Zeit beim Zoll immer begleitet. Direkt nach meiner Laufbahnausbildung war ich langjährig beim Zollamt Wilhelmshaven tätig. Eine spannende Zeit, da ich sehr schnell in einer wichtigen Phase des zollseitigen Aufbaus am Jade-Weser-Port mitwirken durfte. Ab August 2017 leitete ich dann die Kontrolleinheit Grenze in Norden und seit diesem Monat das Zollamt Emden. Als waschechter Ostfriese bin ich also auch dem Nordwesten treu geblieben," erklärt Nispel mit Blick auf seinen beruflichen Werdegang.

Die Tätigkeitsschwerpunkte des Zollamts Emden liegen bei der Abfertigung von Im- und Exportgütern der Automobilindustrie sowie der zollamtlichen Überwachung von Offshore-Verkehren. Hierzu zählen alle Personen- und Warenverkehre, die für den Aufbau und die Wartung von Offshore-Windparks erforderlich sind.

Damit ist das Zollamt Emden wichtiger Ansprechpartner für Gewerbe und Industrie in der Region. Aber auch die Bürger finden dort in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer und wenn es um die Verzollung von Postpaketen geht eine kompetente Anlaufstelle.

"Wir Zöllner haben eine sehr gute und sehr umfangreiche Ausbildung genossen. Deshalb weiß ich schon jetzt, dass ich mich auf mein 26-köpfiges Team in Emden verlassen kann. Mir ist es wichtig, dass Modernisierungen und der Erhalt bereits bewährter Abläufe Hand in Hand gehen. Dafür finde ich hier die besten Voraussetzungen, da unser Team beim Zollamt eine gute Mischung von jungen Berufsstartern und erfahrenen Kollegen aufweist", so Nispel weiter.

Die Stadt Emden ist für den Zoll ein bedeutender Standort. Neben dem Zollamt unter der Adresse Zum Nordkai 22, ist Emden der Sitz für Zöllner einer Kontrolleinheit Grenze und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Zusätzlich liegen im Emder Außenhafen zwei Zollboote an, die ständiger Arbeitsplatz für 35 Wasserzöllner sind.

