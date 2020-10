Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Heroin am Hauptbahnhof Wilhelmshaven

Wilhelmshaven/Oldenburg (ots)

+++ Rund 20 Gramm Heroin bei einem Bahnreisenden gefunden +++ Zoll vereitelt Fluchtversuch +++

Stadtgebiet Wilhelmshaven: Ein 37-jähriger Mann geriet in den Morgenstunden des vergangenen Mittwochs am Hauptbahnhof in eine Zollkontrolle. Die Streife der Zoll-Kontrolleinheit Wilhelmshaven fand in seiner Jackentasche rund 20 Gramm Heroin und zwei Gramm Marihuana.

Vorerst verneinte der Bahnreisende die Frage der Zöllner nach mitgeführten Betäubungsmitteln. Die Beamten blieben unsicher über den Wahrheitsgehalt seiner Aussage und entschieden sich für eine körperliche Durchsuchung.

"Bereits in der Jackentasche des Mannes wurden wir fündig. Insgesamt 20 Gramm der Droge Heroin und zwei Gramm Marihuana konnten meine Kollegen nach der Absuche sicherstellen", so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg, zum Kontrollverlauf.

In der weiteren Befragung durch den Zoll entschied sich der Reisende dazu, keine weiteren Aussagen zum Sachverhalt beizusteuern. Vor der Übergabe des 37-Jährigen an die Polizei Wilhelmshaven, unternahm dieser einen Fluchtversuch, der jedoch durch die Zollbeamten vereitelt wurde.

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt werden bei der Polizei Wilhelmshaven geführt; ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

