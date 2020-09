HZA-OL: Über ein Kilogramm Haschisch in der Tasche, über 4.000 Euro in der Unterhose

Hauptzollamt Oldenburg

Über ein Kilogramm Haschisch in der Tasche, über 4.000 Euro in der Unterhose

Oldenburg/Weener/Ostfriesland (ots)

+++ Papenburger Zöllner erneut erfolgreich im Kampf gegen den Drogenschmuggel +++

Nahe Weener: In den Nachmittagsstunden des vergangenen Sonntags (30.08.2020) überprüften Zöllner der Kontrolleinheit aus Papenburg Fahrzeuge des fließenden Verkehrs. Folgerichtig fiel Ihre Prüfauswahl auf einen in Nordeuropa zugelassenen PKW, der aus den Niederlanden einreiste. Insgesamt konnten durch die Kontrolle über ein Kilogramm Haschisch und über 4.000 Euro Bargeld in Fünfzigeuroscheinen sichergestellt werden.

"Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinte der 37-jährige Fahrer des PKW", so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

Unbeeindruckt von dieser Aussage, entschied sich die Zollstreife für eine nähre Absuche im Fahrzeug. Mit Erfolg: Bereits im Fußraum der Beifahrerseite stießen die Beamten auf eine Sporttasche, die zehn eingeschweißte Päckchen mit Marihuana enthielt. Gesamtgewicht: über 1.000 Gramm, Straßenverkaufswert: rund 9.200 Euro.

Bei einer sich anschließenden körperlichen Durchsuchung fanden die Zöllner zusätzlich 4.050 Euro in Fünfzigeuroscheinen in der Unterhose des PKW-Fahrers.

Betäubungsmittel und Bargeld wurden durch den Zoll umgehend sichergestellt. Der Schmuggler räumte zwischenzeitlich ein, dass die Drogen ihm gehören würden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Aurich geführt.

