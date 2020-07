Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Minderjährige Drogenschmuggler an Grüner Grenze +++ Radwanderweg bei Bunde: Rund 47 Gramm Marihuana bei zwei Minderjährigen sichergestellt +++

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oldenburg/Bunde/Ostfriesland (ots)

Bunde: Zwei Minderjährige, auf einem Radwanderweg aus den Niederlanden einreisend, gerieten in den späten Abendstunden des 24.06.2020 in die Kontrolle einer Emder Zollstreife. Einer der jungen Männer führte rund 47 Gramm Marihuana in seinem Rucksack mit sich.

Im ersten Kontakt mit den Einreisenden (14 und 16 Jahre alt) fragten die Zöllner, ob verbotene Gegenstände oder Betäubungsmitteln mitgeführt würden. Dies wurde zwar vorerst verneint, jedoch war die Nervosität der Jugendlichen unübersehbar.

"Folgerichtig entschieden sich meine Kollegen deshalb für die nähere Kontrolle des Gepäcks der beiden. Sie mussten nicht lange suchen. Im Rucksack des 14-Jährigen fanden sie einen Kunststoffbeutel, prall gefüllt mit rund 47 Gramm Marihuana", erläutert Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

Die Drogen wurden umgehend sichergestellt, die Eltern der Minderjährigen sofort telefonisch verständigt. Gegen beide erfolgten Einleitungen von Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt werden bei der Staatsanwaltschaft Aurich geführt.

Zusatzinformation: Auch in Zeiten der Corona-Pandemie finden Zollkontrollen in unverminderter Kontrolldichte statt. Allein in der Zeit vom 29.06. bis 02.07.2020 kam es im Bezirk des Hauptzollamts Oldenburg zu 31 Drogenfunden durch Zollbeamte. In der Summe konnten rund 190 Gramm Betäubungsmittel, vornehmlich Marihuana und Haschisch, dem Schwarzmarkt entzogen werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Oldenburg

Pressesprecher

Frank Mauritz

Telefon: 0441 2102 5140

Mobil: 0151-42 30 06 41

E-Mail: presse.hza-oldenburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell