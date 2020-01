Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Sonderkontrolle Mindestlohn

Oldenburg; Friesland, Ostfriesland (ots)

+++ Bundesweite Schwerpunktprüfung am 21. Januar 2020 +++ 51 Zöllner prüfen 240 Arbeitnehmer im Nordwesten +++ In 21 Fällen erste Hinweise auf Schwarzarbeit +++

Das Hauptzollamt Oldenburg beteiligte sich am 21. Januar 2020 mit 51 Einsatzkräften ihrer Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) an einer bundesweit zeitgleich angelegten Schwerpunktprüfung. Im Fokus: Die Einhaltung des gesetzlich festgelegten Mindestlohns.

"Unser Hauptaugenmerk lag auf Gewerbezweigen mit umfangreichen Kundenkontakten. In der Summe konnten wir durch die konzentrierte Aktion 240 Arbeitnehmer in Friseurbetrieben, Autowaschanlagen und Sonnenstudios nach ihren Beschäftigungsverhältnissen befragen", so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

In 21 Fällen geben die Befragungen erste Hinweise auf Schwarzarbeit und werden weitere Prüfungen durch die FKS nach sich ziehen. Allein 15 dieser Verdachtsmomente stehen im Zusammenhang mit möglichen Mindestlohnverstößen.

Die Kontrollaktion des Hauptzollamts Oldenburg fand an den folgenden Orten statt: Aurich, Emden, Hatten, Hude, Jever, Leer, Norden, Oldenburg, Rastede, Schortens, Varel, Wardenburg, Westerstede, Wiefelstede, Wittmund, Wilhelmshaven, Zetel

Zusatzinformation: Seit dem 01. Januar 2020 liegt der gesetzlich festgelegte Mindestlohn bei 9,35 Euro brutto pro Stunde.

Für die Arbeitgeber bestehen je nach Branche und Art eines Beschäftigungsverhältnisses besondere Verpflichtungen, die Arbeitszeit Ihrer Arbeitnehmer zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen geben im Zusammenhang mit den jeweiligen Lohnabrechnungen Auskunft darüber, ob der maßgebliche Mindestlohn gezahlt wurde.

Weitere Informationen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit durch den Zoll sowie zu den Regelungen des Mindestlohngesetzes sind unter www.zoll.de verfügbar.

