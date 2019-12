Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Kooperative Kontrollen in Shisha-Bars

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oldenburg/Lingen/Hümmling/Sögel/Werlte (ots)

Sögel/Werlte: Am vergangenen Wochenende wurden im Bereich der Polizeistation Hümmling mehrere Shisha-Bars und Bistros durch den Zoll, den Landkreis Emsland, die Ordnungsämter Sögel und Werlte sowie der Polizei kontrolliert.

Der Zoll stellte dabei in den kontrollierten Shisha-Bars Verstöße gegen das Tabaksteuerrecht fest. In der Summe wurden 12,8 kg Wasserpfeifentabak durch die Zöllner sichergestellt. Dabei standen Shisha-Bars schon in der Vergangenheit häufiger im Fokus von Zollkontrollen.

Begleitend eingesetzt waren ebenfalls Zöllner der Finanzkontrolle Schwarz-arbeit (FKS). Ersten Anhaltspunkten für Schwarzarbeit wird nun durch die FKS Emden weiter nachgegangen.

Neben arbeitsrechtlichen und brandschutzrechtlichen Verstößen wurden durch einen Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung des Landreises Ems-land auch Hygienemängel in den überprüften Betrieben festgestellt. Auch hier wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Die Kontrollen wurden im Rahmen der Amtshilfe durch Beamte der Polizeistation Sögel unterstützt.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Oldenburg

Pressesprecher

Frank Mauritz

Telefon: 0441 2102 5140

Mobil: 0151-42 30 06 41

E-Mail: presse.hza-oldenburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell