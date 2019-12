Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: 27 Drogenaufgriffe an Bahnhöfen und in Zügen

Ostfriesland/Friesland/Oldenburg (ots)

++++Zoll-Kontrolleinheiten aus Brake, Norden und Wilhelmshaven kontrollierten auf Bahnhöfen und in Zügen+++27 Funde von Betäubungsmitteln+++

Vergangenen Donnerstag in der Zeit von 09 Uhr bis 24 Uhr verdichteten sich Kontrollen unterschiedlicher Zollstreifen auf Reisende an Bahnhöfen und in Zuglinien. Insgesamt wurden die Zöllner in 27 Fällen fündig.

"Wir waren an den Bahnhöfen Emden, Delmenhorst, Leer und Nordenham im Einsatz, haben aber auch ausgewählte Zuglinien begleitet", erläutert Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

In 27 Fällen waren die Personenkontrollen durch den Zoll erfolgreich und es konnten unterschiedliche Betäubungsmittel aus dem Verkehr gezogen werden.

Mauritz weiter: "Es handelte sich dabei um mehrere Aufgriffe von kleineren Rauschgiftmengen. Zum Ende des Einsatzes bilanzierten wir rund 40 Gramm Marihuana und Haschisch, sechs Joints, 20 Gramm Amphetamin sowie einige Sicherstellungen von Marihuana-Tabak-Gemischen."

Gegen die jeweiligen Drogenschmuggler wurden Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

