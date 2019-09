Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Heroin im Straßengraben, Marihuana unter der Sitzbank

Oldenburg/Ostfriesland/Jemgum/Apen/Remels (ots)

***über 500 Gramm Heroin durch Drogenschmuggler aus dem Fahrzeugfenster geworfen***Zollhund Kiss findet ca. 650 Gramm Marihuana bei einer Fahrzeugkontrolle.***Zoll stellt Drogen im Wert von rund 27.800 Euro sicher.***

Bundesautobahn 31, auf der Höhe der Abfahrt Jemgum: Beamte der Zollkontrolleinheit Papenburg stoppten in den späten Abendstunden des 02. September 2019 ein aus den Niederlanden einreisenden PKW. Als das Fahrzeug zum Stehen kommt, beobachten die Zöllner, dass ein Gegen-stand aus dem Beifahrerfenster geworfen wird.

"Der PKW war mit drei Reisenden besetzt, die sich wenig kooperativ zeigten und auch versuchten die Zollkontrolle zu stören", so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg zu den Hintergründen der Fahrzeugkontrolle.

Den aus dem Beifahrerfenster herausgeworfenen Gegenstand fanden die Zöllner bei der Absuche der Umgebung schnell, da sie den Landepunkt zuvor genau beobachten konnten. Es handelte sich um ein Paket, dass sich mittlerweile in einem Seitengraben befand. Die Kontrollbeamten untersuchten den Inhalt mit einem Drogenschnelltest, der auf Heroin positiv anzeigte. Insgesamt wurden über 500 Gramm des Rauschgifts sichergestellt. Der Straßenverkaufspreis der Drogen liegt bei rund 21.300 Euro.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden umgehend festgenommen. Weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang werden beim Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz Nordhorn geführt.

Apen/Remels: In der Nacht vom 01. zum 02. September 2019 kam es ebenfalls zu Drogenfunden durch den Zoll bei einer Fahrzeugdurchsuchung.

"Meine Kollegen der Kontrolleinheit aus Wilhelmshaven setzten bei der Fahrzeugkontrolle den Rauschgiftspürhund Kiss ein. Zielsicher führte der Hund die Beamten zu Drogenverstecken in einem Rucksack, unter der Rücksitzbank und im Handschuhfach", so Mauritz zum weiteren Betäubungsmittelfund am Vortag.

Neben einer kleineren Menge Amphetamin (ca. zwei Gramm) fanden die Zöllner rund 650 Gramm Marihuana. Eine Menge, bei der davon ausgegangen werden kann, dass sie zum Handel und Weiterverkauf bestimmt war.

Auch in diesem Fall wurde der allein reisende Fahrer des kontrollierten Fahrzeugs umgehend festgenommen und das Rauschgift durch den Zoll beschlagnahmt. Der Straßenverkaufspreis der Drogen liegt bei über 6.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Zollfahndungsamt Hannover übernommen.

