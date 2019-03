HZA-OL: Hauptzollamt Oldenburg: Zahlen, Daten und Fakten aus der Jahresbilanz 2018

Hauptzollamt Oldenburg

Hauptzollamt Oldenburg: Zahlen, Daten und Fakten aus der Jahresbilanz 2018

Oldenburg

> Über 1,2 Milliarden Euro Einnahmen aus Zöllen, Verbrauchsteuern und Kraftfahrzeugsteuer > Über 17 Kilogramm Rauschgift wurden dem Schwarzmarkt entzogen > 8,3 Millionen Euro festgestellter finanzieller Schaden straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Das Tätigkeitsprofil des Zolls hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv gewandelt. Auch im Nordwesten Deutschlands sind neben der Erhebung von Zöllen und Steuern neue zentrale Aufgaben hinzugekommen:

Das Hauptzollamt Oldenburg steht für die reibungslose Abfertigung des internationalen Warenverkehrs, schützt Bürger und Umwelt vor schädlichen oder gefährlichen Schmuggelgütern und setzt sich mit der Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit für einen fairen Wettbewerb ein.

Der Zoll: Einnahmen für staatliche Ausgaben

"Wir sind unserem Auftrag in 2018 erneut erfolgreich nachgegangen. Unsere Bilanzen sprechen an dieser Stelle für sich", so Regierungsdirektorin Astrid Gessler, Leiterin des Hauptzollamts Oldenburg, zur zurückliegenden Jahresbilanz.

"Über 570 Zöllnerinnen und Zöllner vereinnahmten in einem Zuständigkeitsbezirk von über 12.100 qkm mit 1,75 Millionen Einwohner über 1,2 Milliarden Euro. Steuergelder, die eine finanzielle Leistungsfähigkeit unseres Gemeinwesens zweifelsfrei mittragen."

Auf die klassische Steuer für die Einfuhr von Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union - den Zoll - entfallen dabei rund 22,5 Mio. Euro. Die in diesem Zusammenhang zu erhebende Einfuhrumsatzsteuer betrug 625,8 Mio. Euro. Die nachfolgende Übersicht trägt die gesamten Steuereinnahmen des Jahres 2018 zusammen:

> Zölle: 22,5 Mio. Euro

> Einfuhrumsatzsteuer: 625,8 Mio. Euro

> Verbrauchsteuern: (z. B. Energie-, Strom-, Tabak-, Branntwein und Biersteuer) 467,4 Mio. Euro

> Kraftfahrzeugsteuer: 87,4 Mio. Euro

> Steueraufkommen insgesamt: 1.203,1 Mio. Euro

Sicherung der Sozialsysteme - der Zoll gegen Schwarzarbeit

Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber schädigen alle: Sie betrügen die Sozialversicherung, hinterziehen Steuern und gefährden Arbeitsplätze. Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich beschäftigen, können mit Schwarzarbeitern nur schwer konkurrieren. Obwohl sie sich der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben entziehen, profitieren Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber von der staatlichen und vor allem sozialen Infrastruktur. Die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls gehen gegen diese Ungerechtigkeit vor:

Durch die FKS kam es im vergangenen Jahr zu 1.080 Prüfungen von Arbeitgebern und über 4.580 Kontrollen von einzelnen Arbeitnehmern. Der festgestellte finanzielle Schaden aus den daraus resultierenden straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen liegt bei 8,3 Millionen Euro.

Über 1.900 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten konnten durch den Einsatz unserer FKS im vergangenen Jahr eingeleitet werden - 2.000 Verfahren kamen zum Abschluss. Die Summe der Geldstrafen, -bußen und Verwarnungsgelder, die auf unsere Ermittlungsarbeit zurückzuführen sind, liegt bei 843.000 Euro.

Eine Frage der Sicherheit: Welche Waren dürfen in das Land?

Mit dem Wegfall der Kontrollen im Binnenland der EU wurden die Warenkontrollen des Zolls am direkten Grenzverlauf zwischen den Mitgliedstaaten abgeschafft. Seitdem sind diese Staatsgrenzen weder für den gewerblichen Warenverkehr noch für den privaten Reiseverkehr ein Hindernis.

Offene Grenzen sind jedoch kein Freifahrtschein für Drogenkuriere, Waffenhändler und Zigarettenschmuggler. Die Überwachung der innergemeinschaftlichen Grenzen sowie der Außengrenzen der Europäischen Union in der Küstenregion bilden einen Aufgabenschwerpunkt des Hauptzollamts Oldenburg. Täglich im 24-Stunden-Schichtbetrieb organisierte Kontrolleinheiten des Zolls sind an den Standorten Emden, Norden und Papenburg sowie in Wilhelmshaven, Brake und Oldenburg erfolgreich im Einsatz gegen den Schmuggel von verbotenen und gefährlichen Gütern.

"Unsere Zollkontrollen sind erfolgreich und wichtig. Sie schützen die Bevölkerung vor verbotenen Schmuggelwaren, die wir hier nicht haben wollen", erläutert Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg. "In der Gesamtheit haben wir 2018 knapp 72.000 Fahrzeuge und Einzelpersonen kontrolliert. Ich verrate sicher kein Geheimnis, wenn ich dabei den Kampf gegen den Drogenschmuggel im Grenzraum zu den Niederlanden als einen Schwerpunkt unserer Arbeit bezeichne."

In fast 1.000 Fällen fanden die Zöllnerinnen und Zöllner Rauschgift. Damit erhöht sich die Rekord-Aufgriffsrate aus 2017 erneut. Summiert über 17 Kilogramm Rauschgift wurden sichergestellt und damit dem illegalen Schwarzmarkt entzogen. Den Hauptanteil hatten Aufgriffe an Haschisch, Marihuana und Amphetamin.

Der Wasserzoll

Der Zoll ist Teil der Küstenwache der Bundesrepublik Deutschland. Er nimmt gemeinsam mit anderen Behörden die Grenzaufsicht an den Wassergrenzen, insbesondere der Seeküste wahr. Zu seinen Aufgaben zählen auch der Umweltschutz auf See und die Rettung Schiffbrüchiger.

Für das Hauptzollamt Oldenburg sind vier Zollboote mit Liegeplätzen in Emden und Wilhelmshaven im Einsatz.

Die Zollämter - Schnittstelle für den internationalen Warenverkehr

Von der Containerladung bis zum Postpaket - die Warenabfertigung ist ein zöllnerisches Kerngeschäft. Dass grenzüberschreitende Warenströme so barrierefrei wie möglich fließen können, verdanken wir den Kolleginnen und Kollegen bei den Zollämtern.

Zum Hauptzollamt Oldenburg zählen sieben Zollämter an den folgenden Standorten: Brake, Cuxhaven, Emden, Kreyenbrück (Oldenburg), Papenburg, Stade und Wilhelmshaven.

In Zeiten von "E-Commerce" ist das Abfertigungsvolumen im privaten Postverkehr stetig steigend. Kommt ein Paket aus dem nichteuropäischen Ausland nach Deutschland, darf der Zoll die Sendung trotz Brief- und Postgeheimnis öffnen lassen und den Inhalt prüfen. Nicht immer ist im Internet klar ersichtlich, ob Bestellungen aus dem Ausland versendet werden.

Ob und in welcher Höhe Abgaben anfallen, ist anschaulich unter www.zoll.de in der Rubrik "Bestimmungen im Postverkehr" erläutert. Der Zoll rät in diesem Zusammenhang schon vor der Bestellung im Internet genau zu prüfen, inwiefern Warenlieferungen unzulässig sein könnten. Das erfahrene Personal der Zollämter berät Sie gern.

Onlineshoppen ist einfach - mit wenigen Klicks ist das gewünschte Produkt bestellt. Die App "Zoll und Post" hilft, die voraussichtlichen Einfuhrabgaben zu berechnen und liefert wichtige Informationen rund um die Einfuhr im internationalen Postverkehr.

Zusätzlich wird vor Produkten gewarnt, die gefährlich oder verboten sein könnten. Oftmals handelt es sich bei den besonders günstigen Angeboten nicht um Originalware, sondern um gefälschte und teils minderwertige Billigprodukte.

Die neue App "Zoll und Post" ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar.

