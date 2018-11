HZA-OL: ZOLL: Bahnreise endete hinter Gittern +++ Zusammenarbeit von Bundespolizei und Zoll +++ Fokussierte Kontrollen im grenzüberschreitenden Bus- und Bahnverkehr erfolgreich +++

Zollstreife in der Dämmerung, Bild: ZOLL Bild-Infos Download

Oldenburg/Papenburg/Weener (ots) - Bahnhof Weener: Eine Zollstreife aus Papenburg kontrollierte in den Abendstunden des vergangenen Dienstags Bahnpassagiere, die aus den Niederlanden einreisten. Bei der genaueren Überprüfung eines Reisenden stellte sich heraus, dass dieser wegen mehrerer Delikte, u. a. wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, per Haftbefehl gesucht war.

Im Rahmen der zoll - und grenzpolizeilichen Befugnisse nahmen die Kontrollbeamten den 22-jährigen Osteuropäer vorläufig fest und übergaben ihn den zuständigen Kollegen beim Bundespolizeirevier Bunde. Im Anschluss an die bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann inhaftiert.

Auch am Folgetag schlossen sich weitere Kontrollen des grenzüberschreitenden Bus - und Bahnverkehr durch den Papenburger Zoll an. Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden so aufgedeckt. In der Summe wurden vier Strafverfahren gegen Reisende eingeleitet, diverse Hart- und Weichdrogen durch den Zoll sichergestellt.

Erneut am Bahnhof Weener trafen Zollbeamte im Rahmen dieser fokussierten Kontrollen am vergangenen Mittwoch auf einen deutschen Staatsangehörigen, der Betäubungsmittel im eigenen Körper aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggelte (Fachausdruck: Bodypacking). Nach körperlicher Durchsuchung im Klinikum Leer stellte sich heraus, dass fünf Gramm Heroin in 26 Portionseinheiten im Rektalbereich eingeführt waren.

