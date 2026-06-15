Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Zoll-Entdeckerwoche beim Zoll in Halle in den Sommerferien für Schülerinnen und Schüler. Komm vorbei! Schau rein! Sei Zoll!

Den Zoll in Sachsen-Anhalt kennenlernen

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Magdeburg, Halle (Saale) (ots)

Das Hauptzollamt Magdeburg bietet auch in diesem Jahr für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zur Teilnahme an einer "Entdeckerwoche" und möchte sich dabei als attraktiver Arbeitgeber vorstellen. Die "Zoll-Entdeckerwoche" findet in der ersten Woche der Sommerferien (06. Juli bis 10. Juli 2026) beim Hauptzollamt Magdeburg - Dienstort Halle (Saale) in der Merseburger Straße 196 statt.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei die Möglichkeit, sich über das breite Aufgabenspektrum des Zolls in Sachsen-Anhalt zu informieren und gewinnen einmalige Einblicke in die tägliche Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner. So stellen sich unter anderem die Bereiche Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Zollamt, Zollfahndung und Kontrolleinheit Verkehrswege, aber auch der Prüfungsdienst und der Bereich Abgabenerhebung vor.

In Gruppen werden die Schülerinnen und Schüler die einzelnen Bereiche kennenlernen und alles Wissenswerte rund um den Beruf, die Ausbildung und das duale Studium einer Zöllnerin und eines Zöllners erfahren.

Freie Plätze für die Entdeckerwoche beim Hauptzollamt Magdeburg - Dienstort Halle (Saale) sind noch vorhanden. Bewerben können sich alle, die bereits über einen Schulabschluss verfügen (mindestens die mittlere Reife ist notwendig) sowie Schülerinnen und Schüler, die mindestens die mittlere Reife als Schulabschluss anstreben.

Anmeldungen können per E-Mail an praktikum.hza-magdeburg@zoll.bund.de übersandt werden. Die Bewerbung sollte nachfolgende Unterlagen enthalten:

- Motivationsschreiben - tabellarischer Lebenslauf mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer für Rückfragen - Kopie des letzten Zeugnisses - Zustimmung oder Ablehnung der/ des Erziehungsberechtigten zur Aufnahme von Fotografien für die Öffentlichkeitsarbeit - Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten

Für Rückfragen zur Entdeckerwoche steht die Ausbildungsleitung am Hauptzollamt Magdeburg unter den folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung:

Also komm vorbei! Schau rein! Sei Zoll!

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