HZA-MD: Eine laue Sommernacht, griechische Spezialitäten und eine illegale Küchenkraft

Schweißperlen bereiteten den Zöllnern des Hauptzollamtes Magdeburg, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, nicht nur die extremen Sommertemperaturen als sie am Abend des 21.08.2020 das Personal eines griechischen Restaurants in Tangermünde hinsichtlich ihrer Beschäftigungsverhältnisse befragten. Eine in der Küche arbeitende und sich mit griechischem Personaldokument ausweisende, männliche Person geriet in das Visier der Beamten, als sich bei der Prüfung des Dokuments Fälschungshinweise ergaben. Auch diesem wenig kooperativen Küchenhelfer standen zwischenzeitlich die Schweißperlen auf der Stirn.

Weil sich die Urkundenfälschung im weiteren Verlauf des Abends bestätigte, wurde gegen die Person ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Die im Anschluss durchgeführte erkennungsdienstliche Behandlung führte zunächst nicht zur Aufklärung der Originaldaten zur angetroffenen Person. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen konnte die Wohnanschrift der bis dahin unbekannten Person ermittelt werden.

Im Rahmen der noch am späteren Abend angesetzten Wohnungsdurchsuchung wurden die Beamten fündig: Das Originaldokument der Person wurde aufgefunden. Der vermeintliche Grieche stellte sich nun als albanischer Staatsbürger heraus, der nicht über einen erforderlichen Aufenthaltstitel verfügte. Ein weiteres Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts wurde eingeleitet. Neben den laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wird der Sachverhalt im Nachgang der Ausländerbehörde zur Bewertung vorgelegt. Insgesamt waren an dem Einsatz 10 Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit vier Dienstkraftfahrzeugen beteiligt. "Der Einsatz vom 21.08.2020 war ein Erfolg bei der Bekämpfung der Schattenwirtschaft. Um auch weiterhin effektiv für die Bürger und die heimische Wirtschaft arbeiten zu können, schreibt das Hauptzollamt Magdeburg im September 2020 mehrere Stellen für Quereinsteiger aus", so Regierungsrätin Katy Losert, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamtes. Zu den genauen Bewerbungsmodalitäten können sich Interessenten ab dem 9. September 2020 auf www.zoll.de oder www.service.bund.de/stellenangebote informieren. Bewerbungsschluss ist der 27.09.2020. Darüber hinaus haben Interessenten für eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Zoll ab 01. August 2021 noch bis zum 30. September 2020 die Möglichkeit, sich zu bewerben. Auf www.zoll-karriere.de sind alle Infos über den Zoll als Arbeitgeber, die verschiedenen Berufswege und die Bewerbung zu finden.

