Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Schwarz gebratene Enten

Bild-Infos

Download

Magdeburg (ots)

Im Rahmen einer Routineprüfung in Sachen Schwarzarbeit in den Räumen einer Entenbraterei stießen Bedienstete des Hauptzollamtes Magdeburg am 20.05.2020 nicht nur auf lecker gebratene Enten, sondern auch auf insgesamt sieben, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen. Gegen diese wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beim Eintreffen der Zollbeamten flüchteten zwei dieser Personen sofort. Daher wurde unverzüglich Verstärkung angefordert. Dabei kamen neben eigenen Kräften des Hauptzollamtes Magdeburg auch Bedienstete der Bundespolizei zum Einsatz. Ein eingesetzter Diensthund erschnüffelte dabei nicht die gebratenen Enten, sondern die beiden flüchtigen Personen, welche sich im Gebäude gut versteckt hatten.

Im weiteren Verlauf wurde das zuständige Veterinäramt zu der Maßnahme hinzu gezogen. Dieses führte weitere Maßnahmen in eigener Sache durch. Die bereits kurz vor Himmelfahrt geschlachteten und zum Braten bestimmten Enten mussten taggleich aus hygienischen Gründen bei der Entsorgung landen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Magdeburg

Helmut Lenz

Telefon: 0391 / 5074 - 324

E-Mail: Helmut.Lenz@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Magdeburg, übermittelt durch news aktuell