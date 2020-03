HZA-MD: Hauptzollamt Magdeburg informiert: Einschränkungen beim Publikumsverkehr

Hauptzollamt Magdeburg

Die aktuellen Beschränkungen der sozialen Kontakte in Sachsen -Anhalt lassen weiter den Besuch von Behörden zu. Das Hauptzollamt Magdeburg weist daher darauf hin, dass es keine generelle Schließung seiner Dienststellen, auch seiner Zollämter in Aschersleben, Dessau, Halle (Saale), Magdeburg - Rothensee und Stendal gibt und der Dienstbetrieb im Rahmen der Möglichkeiten weiter aufrechterhalten wird. Um den Kontakt zu anderen Menschen auf das zwingend notwendige Maß zu beschränken ist der Publikumsverkehr im Bereich der KfZ -Steuerbearbeitung und der Postabfertigung dennoch auf das erforderliche Mindestmaß reduziert und der Zugang zu den Dienstleistungen des Hauptzollamts Magdeburg und seiner Zollämter entsprechend organisiert. Bürgerinnen und Bürger sollten sich für eine weitere Reduzierung des Publikumsverkehrs mit dem Hauptzollamt Magdeburg und seinen Dienststellen alternativ auf dem Postweg bzw. per E-Mail in Verbindung setzen bzw. vorher einen Termin vereinbaren. Für Postsendungen aus einem Nicht-EU-Staat sollte aktuell vorrangig die Postabfertigung von zu Hause genutzt werden. Das Hauptzollamt Magdeburg und seine Zollämter sind telefonisch und per E-Mail wie folgt erreichbar:

Hauptzollamt Magdeburg: 0391 / 5074 - 0 Zollamt Aschersleben: 03473 / 21760 - 0 Zollamt Dessau - Ost: 0340 / 210619 - 0 Zollamt Halle (Saale): 0345 / 1306 - 670 Zollamt Magdeburg - Rothensee: 0391 / 5074 - 0 Zollamt Stendal: 03931 / 510 - 08/09 E-Mail: poststelle.hza-magdeburg@zoll.bund.de D-Mail: poststelle.hza-magdeburg@zoll.de- mail.de

