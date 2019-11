Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Zollamt Aschersleben wechselt Standort - Spatenstich für Neu-bau

Magdeburg (ots)

Am 21.11.2019 besiegelten Regierungsrätin Sara Landsrath, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamtes Magdeburg, Michael Schneidewind, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Aschersleben, Sophie Zander, Projektleiterin des Bundes, und Helmut Gehrke, Architekt, durch den Spatenstich den Startschuss zum Neubau des Zollamts Aschersleben. Sara Landsrath hob hervor: "Mit dem Neubau erhalten nicht nur die Kolleginnen und Kollegen des neuen Zollamts einen modernen Arbeitsplatz, auch die Zollbeteiligten aus Teilen des Harzes, der Börde, des Salzlandkreises und des Mansfelder Landes werden zukünftig einen fortschrittlichen Dienstleister antreffen, der ihre Wirtschaftsinteressen kompetent unterstützt. Die gute Anbindung an die Autobahn 36 ermöglicht den Zollbeteiligten weiterhin eine gute Erreichbarkeit des Zollamts." Ein Neubau war erforderlich, da Menschen mit Behinderungen die Büroräume des alten Zollamts nur schwer oder gar nicht erreichen konnten. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Dienstleister des Bundes wurde von der Zollverwaltung beauftragt, in enger Zusammenarbeit eine geeignete und wirtschaftliche Lösung für die Neuunterbringung des Zolls am Standort Aschersleben zu suchen. Auf dem 5480 qm großen Gelände, das sich im Industriegebiet "Zornitzer Weg" in der Heinrich Lapp Straße 96 in Aschersleben, neben der Autobahn befindet, wird von den A.BB - Architekten in anderthalb Jahren ein Gebäude mit 664 qm Bürofläche gebaut, in dem rund 7 Beschäftigte des jetzigen Zollamts einen neuen Arbeitsplatz finden werden.

Die gesamten Amtsräume des Zollamts befinden sich im eingeschossigen Zollamt, welches über einen ebenerdigen Zugang zu erreichen ist. Im Außenbereich steht eine Parkfläche für zwei Lastzüge und fünf Sattelzüge, sowie 2 Besucherparkplätze zur Verfügung.

