HZA-MD: In neuem Outfit - Der Zoll macht blau

Hauptzollamt Magdeburg

In neuem Outfit - Der Zoll macht blau

Magdeburg

In neuem Outfit - Der Zoll macht blau

Seit nunmehr 30 Jahren trägt der Zoll in Sachsen-Anhalt die mintgrüne Dienstkleidung, da wird es Zeit für einen Kleiderwechsel. Rund 180 Zöllner in den Sachgebieten Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Magdeburg werden von nun an mit der neuen blauen Dienstkleidung anzutreffen sein. Somit werden nicht nur in Halle, Magdeburg, Sangerhausen und Dessau die Zöllner in blau im Einsatz sein, sondern in ganz Sachsen-Anhalt. Die Mehrheit der Zöllner stimmte für den Farbwechsel und präsentiert sich künftig im modernen Design.

Um nicht mit den übrigen Sicherheitsbehörden verwechselt werden zu können, tragen wir auf unserer Dienstkleidung ein Zolllogo und einen reflektierenden "Zoll" - Schriftzug, so Regierungsdirektorin Dorothee Deutschen, die Leiterin des Hauptzollamtes Magdeburg. Nach der Dienstkleidung werden auch die Dienstfahrzeuge einem Farbwechsel unterzogen.

