Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: 54 Kilogramm Kath in Reisekoffern - Zoll stoppt mutmaßlichen Drogentransport nach Dänemark

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Kiel, Bad Bramstedt, Neumünste, Offenbach,, Schleswig-Holstein (ots)

Einsatzkräfte des Hauptzollamts Kiel haben in der Nacht zum 25. Juli 2026 bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Brokenlande an der A7 rund 54 Kilogramm frisches Kath sichergestellt.

Das Betäubungsmittel befand sich in zwei Reisekoffern im Kofferraum eines Pkw mit deutschem Kennzeichen. Gegen den 25-jährigen eritreischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollierten den Pkw gegen 0:30 Uhr im Rahmen einer zollrechtlichen Kontrolle. Der Fahrer gab an, von Offenbach nach Dänemark unterwegs zu sein. Auf Nachfrage erklärte er, keine verbotenen oder steuerpflichtigen Waren mitzuführen.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Einsatzkräfte im Kofferraum zwei Reisekoffer, in denen sich frisches Kath sowie mehrere Kühlpacks befanden. Die Verwiegung ergab ein Bruttogewicht von rund 54 Kilogramm.

Der Fahrer gab nach seiner Belehrung an, die beiden Koffer von einem Bekannten in Offenbach erhalten zu haben. Er habe den Auftrag gehabt, diese nach Dänemark zu bringen. Die Koffer mit den Drogen wurden sichergestellt.

"Das Kath wurde zwischenzeitlich vernichtet. Damit ist sichergestellt, dass die Drogen nicht mehr in Umlauf geraten können", so Gabriele Oder, Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

Die weiteren Ermittlungen führt das Hauptzollamt Kiel im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel.

Zusatzinformation

Kath ist eine vor allem in Ostafrika und auf der Arabischen Halbinsel verbreitete Pflanze. Die frischen Blätter enthalten die berauschenden Wirkstoffe Cathinon und Cathin und unterliegen in Deutschland den Vorschriften des Betäubungsmittelrechts. Da die Wirkstoffe bereits nach kurzer Zeit an Wirkung verlieren, wird Kath häufig frisch und gekühlt transportiert.

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