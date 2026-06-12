Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Zollboot, Zollhunde und Mitmachaktionen: Der Zoll präsentiert sich beim Open Ship

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Kiel, Schleswig-Holstein (ots)

Mit Zollboot, Zollhunden und zahlreichen Mitmachaktionen präsentiert sich der Zoll am 20. und 21. Juni 2026 beim Open Ship auf dem Gelände des Marinestützpunkts Kiel-Wik.

Von jeweils 11 bis 17 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die vielfältigen Aufgaben des Zolls kennenzulernen und mit Zöllnerinnen und Zöllnern ins Gespräch zu kommen.

Seit vielen Jahren beteiligt sich der Zoll an der beliebten Veranstaltung im Rahmen der Kieler Woche. In diesem Jahr präsentiert er sich jedoch mit einem deutlich erweiterten Angebot.

Neben der Besichtigung des Zollboots erwarten die Besucherinnen und Besucher Zollhundevorführungen, zahlreiche Mitmachaktionen für Kinder sowie Informationen über die vielfältigen Aufgaben des Zolls.

Kinder können sich unter anderem auf einen Bobby-Car-Parcours und weitere Aktionsstände freuen. Gleichzeitig stehen Zöllnerinnen und Zöllner für Fragen rund um Ausbildung, Studium und die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Zollverwaltung zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight sind die Vorführungen der Zollhunde. An beiden Veranstaltungstagen zeigen die vierbeinigen Spürnasen jeweils um 12 Uhr und um 15 Uhr ihr Können und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Große und kleine Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, den Zoll am 20. und 21. Juni 2026 beim Open Ship auf dem Gelände des Marinestützpunkts Kiel-Wik zu besuchen, das Zollboot kennenzulernen und die vielfältigen Aufgaben des Zolls zu entdecken.

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