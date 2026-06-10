Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Zoll entdeckt mutmaßliche Hehlerware im Wert von rund 30.000 Euro - Polizei übernimmt Ermittlungen

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Kiel, Negernbötel, Bad Segeberg, Neumünster, Schleswig-Holstein, (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Einsatzkräfte des Hauptzollamts Kiel haben am 7. Juni 2026 (Sonntag) bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Negernbötel an der Bundesstraße 205 mutmaßliche Hehlerware im Wert von rund 30.000 Euro entdeckt. In einem Kleintransporter mit rumänischer Zulassung fanden die Zöllnerinnen und Zöllner zahlreiche hochwertige Elektronikgeräte und Werkzeuge. Gegen einen 30-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

Im Rahmen einer zollrechtlichen Kontrolle lotsten die Einsatzkräfte das mit vier Männern besetzte Fahrzeug auf den Parkplatz Negernbötel. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner zahlreiche originalverpackte Elektronikartikel sowie Werkzeuge, die in mehreren Säcken und Kartons transportiert wurden.

Die Reisenden konnten für die Waren weder Eigentumsnachweise noch Lieferscheine vorlegen. Da Herkunft und Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden konnten und der Verdacht der Hehlerei bestand, zogen die Zollkräfte Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg hinzu.

"Bei Kontrollen achten wir nicht nur auf zollrechtliche Verstöße. Wenn Hinweise auf andere Straftaten vorliegen, arbeiten wir eng mit den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zusammen", so Gabriele Oder, Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg übernahmen die weiteren Maßnahmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel beschlagnahmte die Polizei die aufgefundenen Waren. Außerdem wurde der 30-jährige Fahrzeugführer vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die übrigen Fahrzeuginsassen konnten ihre Reise bereits zuvor fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen führt der Zentrale Ermittlungsdienst der Polizeistation Wahlstedt. Dabei wird insbesondere geprüft, woher die beschlagnahmten Gegenstände stammen und wem sie zuzuordnen sind.

Zusatzinformation

Die Kontrolleinheiten des Zolls überwachen den grenzüberschreitenden Warenverkehr. Dabei kontrollieren sie Personen, Waren und Beförderungsmittel. Stoßen die Zöllnerinnen und Zöllner auf Sachverhalte, die den Verdacht anderer Straftaten begründen, werden die zuständigen Ermittlungsbehörden hinzugezogen.

Gabriele Oder, Pressesprecherin Hauptzollamt Kiel

Maik Seidel, Pressesprecher Polizeidirektion Bad Segeberg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

Stabsstelle

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T +49 4551 / 884-2020

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