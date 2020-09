Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Zoll stellt rund 18.000 Zigaretten sicher

Kiel (ots)

Lübecker Kontrollbeamte des Hauptzollamtes Kiel fanden bei einer Routinekontrolle am Skandinavienkai in Lübeck -Travemünde 18.000 Stück unversteuerte Zigaretten in einem LKW. Ein 53-jähriger Fahrer war mit seinem in Lettland zugelassenen Fahrzeug auf der Reiseroute von Lettland nach England unterwegs. Die Kontrolle der Papiere und der entsprechenden Fracht verlief reibungslos. Bei der anschließenden Kontrolle des Führerhauses fanden die Zöllner jedoch zwei große Pakete, in denen jeweils 40 bzw. 50 Stangen Zigaretten verpackt waren. Die Glimmstängel waren nach Angaben des Fahrers ihm selbst zuzurechnen. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt.

